Испания има своите най-ентусиазирани малки фенове и те са част от семейството на Анна Курникова и Енрике Иглесиас. След победата на испанския национален отбор във финала на Световното първенство децата на звездната двойка отпразнуваха триумфа с неподправени емоции.

На кадъра близнаците Никълъс и Луси, както и по-малката им сестра Мери, позират с националните екипи на Испания и показват съвсем ясно за кой отбор е стискало палци семейството.

Снимката беше споделена от Анна Курникова и бързо привлече вниманието на феновете. От нея отсъства най-малкото дете на бившата тенисистка и испанската музикална звезда – синът им Ромео, който се роди в края на миналата година.

Снимка: Instagram/Getty Images

Последователите отбелязват колко много са пораснали децата и не пестят топлите думи и комплиментите към звездното семейство.

Тенис легендата Анна Курникова и испанският певец Енрике Иглесиас са заедно повече от две десетилетия. Любовната им история започва след снимките на музикалния видеоклип към песента „Escape“, в който бившата тенисистка влиза в ролята на екранна партньорка на изпълнителя.

Снимка: Instagram/Getty Images

Оттогава двамата пазят личния си живот далеч от светлините на прожекторите и рядко споделят подробности за семейството си. Те станаха родители за първи път на 16 декември 2017 г., когато се родиха близнаците Луси и Николас. На 30 януари 2020 г., се появи и дъщеря им Мери. В края на декември 2025 година към семейството се присъедини и малкият Ромео.

Въпреки световната известност на родителите си, децата на Анна Курникова и Енрике Иглесиас се появяват изключително рядко в социалните мрежи. Новата снимка след победата на Испания се превърна в приятна изненада за почитателите на звездната двойка.

Вижте какво сподели певецът Енрике Иглесиас преди концерти си в България миналата година: