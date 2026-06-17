Пайовете, баничките и малките солени рулца с оризова хартия се превърнаха в истинска сензация в социалните мрежи. Причината е проста – те са лесни, бързи за приготвяне и се възприемат като по-лека алтернатива на класическите тестени закуски.

За разлика от традиционните кори за баница, оризовата хартия не съдържа пшенично брашно и е естествено безглутенова, което я прави предпочитан избор за хора, които избягват глутен или търсят по-различен тип хранене. Освен това се използва в минимални количества мазнина, което допринася за по-лек вкус и текстура.

Тези рецепти са изключително гъвкави – могат да се направят както солени, така и сладки варианти, а комбинациите от продукти зависят изцяло от вкуса ви.

Рецепта за 12 броя оризови кори

Необходими продукти

12 листа оризова хартия (стандартна опаковка)

2 яйца

около 80 мл прясно мляко

120 г сирене (настъргано или натрошено)

120 г кашкавал (настърган)

1–2 с.л. сусам за поръсване

по желание: щипка сол (ако сиренето не е достатъчно солено)

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Начин на приготвяне

В по-голяма купа разбийте яйцата с прясното мляко до получаване на хомогенна смес.

Потапяйте всяко листо оризова хартия за кратко в яйчената смес, докато омекне. След това подредете по две листа леко застъпени едно върху друго върху равна повърхност.

В средата на всяка двойка кори разпределете сиренето и кашкавала по дължина. Завийте внимателно, като приберете краищата навътре, за да се получи стегнато руло.

Подредете готовите рулца в тава, покрита с хартия за печене, и поръсете със сусам.

Печете в предварително загрята фурна на 180°C за около 15–20 минути, или докато придобият апетитен златист загар. Времето може леко да варира според фурната и вида на използваната оризова хартия.

Получавате златисти, хрупкави отвън и меки отвътре рулца с богат млечен вкус – идеални както за закуска, така и за бърза вечеря или предястие за гости.