Пайовете, баничките и малките солени рулца с оризова хартия се превърнаха в истинска сензация в социалните мрежи. Причината е проста – те са лесни, бързи за приготвяне и се възприемат като по-лека алтернатива на класическите тестени закуски.
За разлика от традиционните кори за баница, оризовата хартия не съдържа пшенично брашно и е естествено безглутенова, което я прави предпочитан избор за хора, които избягват глутен или търсят по-различен тип хранене. Освен това се използва в минимални количества мазнина, което допринася за по-лек вкус и текстура.
Тези рецепти са изключително гъвкави – могат да се направят както солени, така и сладки варианти, а комбинациите от продукти зависят изцяло от вкуса ви.
Рецепта за 12 броя оризови кори
Необходими продукти
- 12 листа оризова хартия (стандартна опаковка)
- 2 яйца
- около 80 мл прясно мляко
- 120 г сирене (настъргано или натрошено)
- 120 г кашкавал (настърган)
- 1–2 с.л. сусам за поръсване
- по желание: щипка сол (ако сиренето не е достатъчно солено)
Начин на приготвяне
В по-голяма купа разбийте яйцата с прясното мляко до получаване на хомогенна смес.
Потапяйте всяко листо оризова хартия за кратко в яйчената смес, докато омекне. След това подредете по две листа леко застъпени едно върху друго върху равна повърхност.
В средата на всяка двойка кори разпределете сиренето и кашкавала по дължина. Завийте внимателно, като приберете краищата навътре, за да се получи стегнато руло.
Подредете готовите рулца в тава, покрита с хартия за печене, и поръсете със сусам.
Печете в предварително загрята фурна на 180°C за около 15–20 минути, или докато придобият апетитен златист загар. Времето може леко да варира според фурната и вида на използваната оризова хартия.
Получавате златисти, хрупкави отвън и меки отвътре рулца с богат млечен вкус – идеални както за закуска, така и за бърза вечеря или предястие за гости.