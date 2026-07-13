Светът на киното загуби една от най-обичаните си звезди. Актьорът Сам Нийл, познат на поколения зрители с ролята на д-р Алън Грант в поредицата „Джурасик парк“, почина на 78-годишна възраст, а близки, приятели и фенове тъгуват безкрайно. Но нека погледнем в миналото на Нийл, за да си припомним какъв беше той като съпруг, баща и дядо.

Семейството - най-важната роля в живота му

Сам Нийл сключва брак два пъти. Първата му съпруга е новозеландската актриса Лиса Хароу, с която имат син – Тим Нийл. По-късно се жени за японската гримьорка Норико Ватанабе. От този брак има дъщеря – Елена Нийл, която работи като режисьор и продуцент. Актьорът осиновява и дъщерята на Норико от предишна връзка. След раздялата им той поддържа връзка с австралийската журналистка Лора Тингъл.

В последните години актьорът често е споделял, че най-голямата радост в живота му са неговите осем внуци. Макар да беше една от най-разпознаваемите звезди в света, той съзнателно пазеше личния им живот далеч от медийното внимание и почти никога не разкриваше подробности за тях. Въпреки това, през 2021 година, Сам Нийл публикувя емоционални кадри с най-малкото си внуче - Нало.

„Любовта. Не качвам семейни неща си в социалните медии, освен ако не са съвсем нови“, написа актьорът. „Това е най-новият ми внук – Нало. Най-доброто момче. На 2 седмици е и е толкова спокоен, никакви грижи. Просто яде, спи и си мисли за нещо. Всички са щастливи. Най-вече аз. Любовта…“ -

"Да си дядо е най-хубавото нещо на света." - допълва той.

В автобиографичната си книга Did I Ever Tell You This? - актьорът признава, че е започнал да пише мемоарите си именно за своите деца и внуци, за да остави след себе си историите от живота си. Той споделя, че е искал те да опознаят човека зад филмовите роли и да съхранят семейните му спомени. Пред ABC Нийл с чувство за хумор е разказвал, че вече трудно успява да запомни имената на всичките си внуци, тъй като семейството непрекъснато се увеличава. Въпреки шегите си той неведнъж подчертава, че именно времето, прекарано с тях, му носи най-голямо щастие.

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Големият пробив в киното, който го превръща в звезда

Първата му значима роля идва през 1977 г. във филма „Sleeping Dogs“, но истинският пробив настъпва две години по-късно с драмата „My Brilliant Career“. През 80-те години Сам Нийл постепенно се утвърждава като един от най-талантливите актьори на своето поколение с участия в продукции като „Omen III: The Final Conflict“, „Possession“, „Evil Angels“, „Dead Calm“ и „The Hunt for Red October“.

Снимка: Getty Images

През 1993 г. животът му се променя завинаги, когато Стивън Спилбърг го избира за ролята на палеонтолога д-р Алън Грант в „Джурасик парк“. Филмът се превръща в световен феномен и прави Сам Нийл разпознаваем във всяко кътче на планетата. Той се завръща в образа на Алън Грант в „Jurassic Park III“ през 2001 г., а години по-късно и в „Jurassic World Dominion“, където отново си партнира с Лора Дърн и Джеф Голдблум. Именно тази роля остава най-емблематичната в богатата му кариера.

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Незабравими филми и телевизионни роли

Макар повечето зрители да го свързват с динозаврите, Сам Нийл има десетки запомнящи се превъплъщения. Сред най-известните му филми са „The Piano“, „In the Mouth of Madness“, „The Horse Whisperer“, „Daybreakers“ и „The Hunt for Red October“. Телевизионната публика също го познава отлично благодарение на участията му в сериалите „The Tudors“, „Peaky Blinders“, „Merlin“, „Alcatraz“ и „Crusoe“.