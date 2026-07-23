Супермоделът Жизел Бюндхен отбеляза своя 46-и рожден ден и побърза да сподели лични моменти от преживяването с фенове, които пък от своя страна не успяха да скрият радостта и вълнението си.

С поредица от закачливи и летни кадри в Инстаграм, Бюндхен моментално привлече вниманието на почитатели и последователи.На една от снимките тя позира боса, облегната на дървен шезлонг, облечена в бански с леопардов принт, държейки розови балони в ръце.

Благодарност за новия етап в живота

Към кадрите Жизел Бюндхен отправи емоционално послание, в което благодари за всички поздравления по случай рождения си ден. „Благодаря на всички за любовта и пожеланията. Чувствам се изключително благодарна за този нов цикъл, който започва, и за всички приключения, които предстоят. Нека любовта и добротата, които споделяте, ви се върнат многократно“, написа моделът.

Снимка: instagram.com/gisele/

Публикацията включва и няколко по-лични кадъра. Сред тях са снимка на торта във формата на сърце, украсена с орехи, както и е уловен милия поглед, с който гледа най-малкия си син. Двамата пазят самоличността на детето далеч от публичното пространство и рядко показват семейния си живот. Освен най-малкия си син, Бюндхен е майка и на Бенджамин и Вивиан от брака си с бившия си съпруг Том Брейди.

Популярни личности, които коментират

Под публикацията не закъсняха и поздравленията от нейни известни приятели и колеги. Сред първите, които отправиха пожелания, бяха моделът Хайди Клум, както и Victoria’s Secret – марката, с която Жизел изгради статута си на една от най-големите супермодели в света.

Снимка: Getty Images

През последните месеци красивата Жизел Бюндхен все по-често споделя моменти от спокойния си семеен живот, далеч от модните подиуми. Въпреки това тя постепенно се завръща и към професионалните си ангажименти, като през юни украси корицата на списание W за първи път от близо две десетилетия. Рожденият ѝ ден се превърна в още един повод да покаже, че навлиза в нов етап от живота си с увереност, благодарност и фокус върху семейството.