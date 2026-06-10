Докато футболният свят отброява часовете до Световното първенство по футбол през 2026 г., в Тексас вече има запалени фенове, които нямат търпение за голямото събитие. И макар някои от тях да са едва на няколко дни, те вече са готови да подкрепят любимия спорт.

Медицинският персонал в няколко болници на американския щат реши да зарадва семействата на най-малките си пациенти, като ги облече в специално изработени футболни костюми. Така новородените от неонатологичните отделения се превърнаха в истински звезди в навечерието на Мондиал 2026.

Тексас ще бъде един от домакините на първенството и ще приеме девет мача между юни и юли 2026 г., когато хиляди фенове от цял свят ще се стекат към Арлингтън и Хюстън. Именно по този повод лекари, медицински сестри и служители от болниците решават да създадат незабравим спомен за родителите на своите малки пациенти.

Снимка: Facebook

Сред най-впечатляващите участници в инициативата е бебето Амари, което позира в миниатюрен съдийски екип с малка свирка в ръка. Други новородени – Джаксън, Са'Вион и Сайра – бяха повити в одеялца с футболни мотиви и снимани върху изкуствена тревна настилка, наподобяваща футболен терен.

Снимка: Facebook

Особено сладки реакции предизвика Джаксън, който позира в миниатюрна футболна врата, заобиколен от фланелки на национални отбори от различни краища на света.

Снимка: Facebook

Малките Оливия и Ейнджъл пък се снимаха до златна реплика на трофея на Световното първенство. Повити в меки одеялца и заобиколени от футболни декори, те бързо се превърнаха в любимци на социалните мрежи.

Не по-малко очарователни бяха и Бенджамин и Алиса, които носеха специално изработени тениски с футболна тематика в чест на най-голямото спортно събитие в света.

„Тези бебета са готови за големия мач“, написаха от болничната система в социалните мрежи, където публикуваха снимките на своите най-малки футболни запалянковци.

Разгледайте снимките в Галерията.