6 юли е специална дата за почитателите на киното и музиката. На този ден рожден ден празнуват две от най-разпознаваемите имена в световния шоубизнес – актьорът Силвестър Сталоун и рапърът 50 Cent. Любопитното е, че двамата са родени на една и съща дата, макар и с почти три десетилетия разлика.

На 6 юли 1946 г. в Ню Йорк е роден Силвестър Сталоун, чието име завинаги ще остане свързано с култовите герои Роки Балбоа и Джон Рамбо. Именно със сценария на „Rocky“ (1976), който пише сам и в който настоява да изиграе главната роля, Сталоун се превръща в една от най-големите звезди на Холивуд. Филмът печели наградата „Оскар“ за най-добър филм, а самият актьор получава номинации за най-добър актьор и най-добър оригинален сценарий.

Днес Сталоун има зад гърба си повече от пет десетилетия успешна кариера като актьор, режисьор и сценарист, а емблематичните му роли продължават да вдъхновяват нови поколения зрители.

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На същата дата, но през 1975 г., е роден Къртис Джеймс Джаксън III, по-известен като 50 Cent. Израства в квартал Куинс в Ню Йорк, а животът му се променя завинаги след излизането на дебютния албум „Get Rich or Die Tryin' през 2003 г., продуциран с подкрепата на Eminem и Dr. Dre. Албумът се превръща в световен феномен и го утвърждава като една от най-големите звезди на хип-хоп сцената.

Освен успешна музикална кариера, 50 Cent изгражда име и като актьор, телевизионен продуцент и предприемач. Сред най-успешните му проекти е сериалът „Power, който се превръща в хит и поставя началото на цяла телевизионна вселена.