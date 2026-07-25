25 юли събира под един небосклон три популярни личности от различни сфери – българските телевизионни лица Къци Вапцаров и Сашо Диков, както и холивудския актьор Мат Лебланк, познат на милиони зрители по света като Джоуи от култовия сериал „Приятели“.

Къци Вапцаров е роден през 1963 г. в Русе. Той завършва актьорско майсторство за куклен театър в НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов“, а телевизионната му кариера започва през 90-те години.

Публиката го познава като водещ и продуцент на едни от най-обичаните развлекателни предавания у нас, сред които „Невада“, „Риск печели, риск губи“ и детското шоу „Кой е по-по-най“. Със своите характерни чувство за хумор и различен стил той се превръща в едно от емблематичните лица на българския ефир.

Освен телевизионен водещ, Къци Вапцаров развива и интереси в киното – завършва режисура и работи по различни творчески проекти.

Журналистът и телевизионен водещ Сашо Диков е роден през 1952 г. в село Бели Осъм, община Троян. Преди да се посвети на журналистиката, той е успешен състезател по ски алпийски дисциплини и републикански шампион.

Години наред той е сред най-разпознаваемите спортни коментатори и телевизионни журналисти в България. Работил е в Българската национална телевизия, а по-късно става известно лице от ефира с авторските си предавания и острия си журналистически стил.

Със своите директни интервюта и смели въпроси Сашо Диков остава една от най-коментираните фигури в българската телевизионна журналистика.

Американският актьор Мат Лебланк е роден през 1967 г. в Нютън, Масачузетс. Световна слава му носи ролята на Джоуи Трибиани в хитовия сериал „Приятели“, който го превръща в любимец на милиони зрители.

След успеха на сериала той продължава кариерата си с участието си в спин-оф продукцията „Джоуи“, както и в сериала „Episodes“, за който получава награди и признание от критиката.

Снимка: Getty Images

Мат Лебланк остава завинаги свързан с един от най-обичаните телевизионни персонажи – добродушния и забавен Джоуи, който се превърна в символ на поп културата от 90-те години.

Подробности за приключението на Къци Вапцаров до Китай - вижте в следващото видео.