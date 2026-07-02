На 2 юли своите рождени дни празнуват редица популярни личности от българската и световната сцена – сред тях актрисата Ернестина Шинова, певицата Росица Кирилова и холивудските звезди Марго Роби и Линдзи Лоън.

Ернестина Шинова е родена на 2 юли 1963 г. в София. Завършва актьорско майсторство във ВИТИЗ „Кръстьо Сарафов“. Работила е в театъра в Бургас и има участия в телевизионни продукции като „Комиците“. Омъжена е за режисьора Андрей Слабаков и има дъщеря.

Росица Кирилова е една от емблематичните български поп изпълнителки, родена също на 2 юли. Тя остава популярна с редица хитове от 80-те и 90-те години и продължава да бъде активна на музикалната сцена.

Снимка: facebook.com/rossikirilova

Марго Роби е родена на 2 юли 1990 г. в Австралия. Тя се превръща в една от най-успешните съвременни актриси в Холивуд с роли във филми като „The Wolf of Wall Street“, „I, Tonya“ и „Barbie“. Освен като актриса, тя работи и като продуцент чрез компанията си LuckyChap Entertainment, която стои зад редица успешни филмови и телевизионни проекти.

Снимка: Getty Images

Линдзи Лоън е родена на 2 юли 1986 г. в Ню Йорк. Още като дете започва кариера в киното и става световноизвестна с филми като „Mean Girls“ и „Freaky Friday“. През последните години тя се завърна към киното и телевизията, като участва в нови продукции и възстановява присъствието си в индустрията след по-дълга пауза.