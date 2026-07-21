След като мистериозно бяло топче падна от лицето на певеца Роби Уилямс по време на интервю на живо след финала на Световното първенство по футбол 2026, социалните мрежи буквално избухнаха. Клипът, в който певецът спокойно взима падналото върху микрофона му бяло топче и дори неволно го залепя на челото си, породи десетки спекулации, а мнозина побързаха да предположат, че става дума за кокаин.

Изпълнителят на „Angels“ обаче не остави слуховете да се разраснат и още на следващия ден даде забавно обяснение, с което сложи край на мистерията. Какво се случи, прочетете тук:

В публикация в своя Instagram Уилямс разкри какво всъщност се е случило, с типичното си чувство за хумор. Лежейки в леглото, 52-годишният британски изпълнител започна видеото си с извинение:

„Искам да се извиня за предмета, който падна върху микрофона вчера. Беше изключително непрофесионално.“

След кратка пауза той добавя с усмивка:

„Много хора се притесниха за мен, но няма проблем, защото имах още няколко.“

След това показва две ментови таблетки върху езика си, с което ясно демонстрира, че загадъчното бяло парченце е било обикновена ментова таблетка, а не наркотично вещество. Под публикацията той написа: „Току-що се събудих и се чувствам... ментово.“

Видеото бързо се превърна в хит, след като в деня на финала множество потребители в социалната мрежа X започнаха да разпространяват теории, че изпълнителят е употребил кокаин. Допълнително внимание привлече фактът, че след като свали таблетката от микрофона, Уилямс неволно я залепи на челото си, когато се почеса по главата със същата ръка. Именно този комичен момент се превърна в повод за безброй мемета и шеговити коментари онлайн.

Снимка: Getty Images

Спекулациите предизвикаха още по-голям интерес, тъй като Роби Уилямс никога не е крил трудното си минало. През годините той открито е говорил за борбата си със зависимости към алкохол и наркотици, както и за престоя си в рехабилитационни програми. В последните години певецът неведнъж е споделял, че е оставил този период зад гърба си и се отдал напълно на трезвия си начин на живот.

Британската звезда беше част от грандиозното шоу на финала на Световното първенство по футбол 2026. Заедно с Никол Шерцингер и Лаура Паузини той изпълни официалния химн на турнира „Desire“ пред десетки хиляди зрители на стадиона и милиони пред телевизионните екрани по света.

Снимка: Getty Images/Instagram

Финалът завърши с победа на Испания с 1:0 срещу Аржентина, с което испанците спечелиха световната титла.