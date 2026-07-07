Орлин Павлов зарадва феновете си с нов музикален проект - песента „Сам“. След години, в които публиката го познава предимно с неговите поп хитове и емоционални балади, сега певецът изненадва с парче, насочено към клубната сцена и съвременния денс саунд.

"Сам" - ритъм, който носи усещане за свобода

След години, в които Орлин Павлов залагаше основно на поп музика и баладите, новият му сингъл бележи промяна в музикалната посока. С парчето „Сам“ изпълнителят разкрива друга своя страна с по-динамично, клубно звучене, вдъхновено от съвременния денс стил.

Песента, създадена съвместно с Денис Попстоев, впечатлява с модерен аранжимент, енергичен ритъм и запомняща се мелодия. Още с първото слушане „Сам“ носи усещане за свобода, лекота и лятно настроение, а заразителният припев бързо успява да си направи място в съзнанието и да остане там много след края на песента. Интересен факт е, че половинката на Орлин Павлов - Диди е текстописец на песента.

Нов летен хит

С този проект Орлин Павлов се завръща към клубната сцена и дори самият той неведнъж е споделял колко много обича танците и движението. Именно тази промяна и динамичност превръща „Сам“ във вълнуващо и интересно парче, което има всики дадености да завладее летния сезон.

Изпълнителят е публикувал и кратко видео от снимачния процес на музикалния клип в Инстаграм профила си.

"Позираха, бягаха, снимаха. Аз правих клипчета с телефона", пише Орлин Павлов към видеото

Оператор и режисьор на музикалния клип на "Сам" е Георги Казаков.