"Призив към всички родители: моля ви, не публикувайте лицата на децата си в социалните мрежи!" Шеф Силвена Роу е силно обезпокоена за тенденцията родители да споделят снимки с децата си буквално от новородени. Известната кулинарка пази лицата на внучките си, които се родиха през февруари.



Силвена има двама големи синове, които в последните години сякаш се надпреварват да я даряват с внуци. През 2020 г. Силвена Роу стана баба за първи път на момиченце. А само две години по-късно посрещна и втората си внучка. При появата на близнаците, Силвена Роу си пожела да е баба Особено за една баба, която тича, играе и да се радва на своите внучета." А забраната за показване на снимки с техните лица явно за нея е част от тяхната безопасност.



"Знам, че всеки родител и роднина иска да сподели най-щастливите моменти с децата си. Но времената се промениха. Днес снимките и образите на деца могат да бъдат копирани, манипулирани и използвани по изключително цинични и опасни начини, без знанието или съгласието на семейството. Все повече известни личности и инфлуенсъри вече избират да скриват лицата на децата си. Това не е каприз, а отговорност. Нека защитим правото на децата си на личен живот и сигурност. Те не могат да дадат информирано съгласие техният образ да остане завинаги в интернет. Моят призив е прост: пазете лицата на децата си. Тяхната безопасност е много по-важна от всяко харесване или споделяне."