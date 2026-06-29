"Призив към всички родители: моля ви, не публикувайте лицата на децата си в социалните мрежи!" Шеф Силвена Роу е силно обезпокоена за тенденцията родители да споделят снимки с децата си буквално от новородени. Известната кулинарка пази лицата на внучките си, които се родиха през февруари.
Силвена има двама големи синове, които в последните години сякаш се надпреварват да я даряват с внуци. През 2020 г. Силвена Роу стана баба за първи път на момиченце. А само две години по-късно посрещна и втората си внучка. При появата на близнаците, Силвена Роу си пожела да е баба Особено за една баба, която тича, играе и да се радва на своите внучета." А забраната за показване на снимки с техните лица явно за нея е част от тяхната безопасност.
"Знам, че всеки родител и роднина иска да сподели най-щастливите моменти с децата си. Но времената се промениха. Днес снимките и образите на деца могат да бъдат копирани, манипулирани и използвани по изключително цинични и опасни начини, без знанието или съгласието на семейството. Все повече известни личности и инфлуенсъри вече избират да скриват лицата на децата си. Това не е каприз, а отговорност. Нека защитим правото на децата си на личен живот и сигурност. Те не могат да дадат информирано съгласие техният образ да остане завинаги в интернет. Моят призив е прост: пазете лицата на децата си. Тяхната безопасност е много по-важна от всяко харесване или споделяне."
Реакции от нейните последователи не закъсняха. Някои безпрекословно се съгласиха с написаното, а други припомниха стар кадър на Силвена Роу, на които лицата на внучетата й се виждат.
"Аз просто призовавам към повече внимание и предпазливост, защото рисковете в интернет са реални!" - отговори известната кулинарка.
Припомняме, че от много време шеф Силвена Роу се занимава със здравословно хранене и начин на живот. За регулиране на хормоните по време на перименопауза и менопауза тя препоръчва консумацията на храни като сладки картофи, говеждо месо от животни, хранени с трева, тъмно пилешко месо, авокадо, дива сьомга, орехи и банани. Те са богати на магнезий и допринасят по различни начини за хормоналния баланс.
Тя не е привърженик на крайностите и правила, но подкрепя последователното хранене, което поддържа собствената хормонална интелигентност на тялото от различните фази, през които минават жените.
Повече за този тип хранене и още полезни съвети - вижте във видеото.