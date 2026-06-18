Антония Батинкова може да се похвали с поредица от щастливи поводи в последно време - които не пропуска да сподели с безбройните си последователи в социалните мрежи. И които отбелязва с емоция и благодарност.

Преди дни Мис България 2009 отпразнува важен семеен момент – завършването на първи клас на сина си Бест. Тя сподели поредица от емоционални кадри от събитието, с което още веднъж подчерта колко значими са децата и семейството в живота ѝ.

Съвсем скоро след тази радостна новина, Антония отбелязва и още един специален ден – 8-та годишнина от сватбата със съпруга си Ивайло Батинков. Кадрите, които публикува, връщат към романтичния момент, в който двамата разменят обетите за вечна вярност.

А думите към кадрите са изпълнени с много чувство, емоция и равносметка. „Ако трябва да дам един съвет от човек, който има щастлив брак, три деца и партньор, когото обича повече днес, отколкото преди осем години, той е следният: никога не спирайте да се избирате. Не е достатъчно да имате семейство и деца. Не е достатъчно дори да се обичате. Трябва да имате обща посока, общи мечти, общи ценности“, са част от думите на Антония.

Тя е убедена, че днес е трудно човек да съхрани семейството си. „Зад всяка щастлива връзка стоят много избори, компромиси, разговори, усилия и грижа. Понякога аз давам повече. Понякога той. Но никога не спираме да се стараем, защото и двамата знаем, че щастието не е нещо, което намираш. То е нещо, което създаваш.“

Антония и съпругът ѝ - въпреки работните и семейни ангажименти, често намират време, което да посветят един на друг. И да избягат някъде от забързаното ежедневие. Последното им пътешествие заедно бе в Париж – където едно от най-хубавите им преживявания се посещението на тенис турнира "Ролан Гарос".

Снимка: Instagram/antonia_petrova_batinkova

Разбира се, Антония сподели множество снимки от събитието, както и емоциите си от преживяното. „Гледахме мача между Матео Беретини и Матео Арналди и усетихме атмосферата на един от най-емблематичните турнири в света. Колкото и тенис да гледаш по телевизията, нищо не може да се сравни с това да чуеш удара на топката, реакцията на публиката и емоцията на корта отблизо. Определено момент, който ще помним дълго след като си тръгнем от Париж."

Във видеото - едно предложение за брак, което развълнува цяла България:

