27-годишна майка от Канада преживява един от най-шокиращите моменти в живота си, след като роди третото си дете... докато спи. Още по-невероятното е, че медицинският екип разбира, че бебето вече е родено едва няколко минути по-късно.

Историята на Каролина Морено бързо набира популярност в социалните мрежи, след като младата жена разказва за необичайното раждане във видео в ТикТок. Въпреки огромния стрес и шокиращото преживяване, всичко завършва щастливо - момченцето е напълно здраво, майката също.

Най-необикновеното раждане

Каролина постъпва в болница за преждевременно раждане, след като дава положителен резултат за стрептококи от група B – бактерии, които изискват поставяне на антибиотици преди раждането, за да се намали рискът за новороденото. След започване на медикаментите лекарите пукат околоплодния мехур и стимулират контракциите. Тъй като изпитва силен дискомфорт, жената получава епидурална упойка. Първоначално тя не действа достатъчно добре и се налага да бъдат приложени допълнителни дози. След известно време Каролина се чувства по-комфортно и дори заспива, докато съпругът ѝ и близките ѝ са до нея.

Докато тя спи, медицинските сестри периодично следят сърдечния ритъм на бебето. В един момент мониторът започва да подава сигнал, че сърдечните тонове не могат да бъдат открити. Първоначално никой не се притеснява особено, тъй като бебето било много активно по време на бременността и често сменяло позицията си. Когато обаче сестрата продължава да не открива сърдечната дейност, напрежението в стаята нараства. Каролина се събужда и признава, че в този момент е била убедена, че се е случило най-лошото.

По указание на медицинската сестра жената се обръща по гръб. Тогава усеща нещо върху леглото, но изобщо не предполага какво е. Когато сестрата повдига завивките, всички изпадат в шок - бебето вече е било родено и лежало по корем под одеялата, тихо и без да плаче.

„Изпаднах в сериозна паника. Видях бебето, не плачеше и си помислих, че не е живо“, разказва младата майка. Медицинската сестра веднага взема новороденото, разтрива го и само след секунди момченцето започва да плаче.

„Той просто се роди сам“

По думите на майката никой в стаята не е разбрал, че раждането вече е приключило. „Сестрата не го изроди. Той просто се беше родил сам. Затова беше толкова страшно – всички мислеха, че не могат да открият сърдечния му ритъм, а истината беше, че той вече не беше в мен“, споделя тя. Въпреки травматичното преживяване днес канадката казва, че се чувства истинска късметлийка. Малкият ѝ син вече е на три месеца, напълно здрав е и според нея е най-спокойното бебе на света.

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„Той е невероятен. Сега разбирам защо не плачеше – просто е изключително спокойно дете“, казва майката с усмивка, макар да признава, че случилото се остава най-страшният и същевременно вълнуващ момент в живота ѝ.