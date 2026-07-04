Кафето е една от най-популярните напитки в света. То съдържа кофеин - естествен стимулант, който подобрява концентрацията, повишава енергията и намалява усещането за умора. Много хора започват деня си с чаша кафе веднага след събуждане. Според някои специалисти обаче е по-добре да се изчака няколко часа, за да се извлекат максимални ползи от кофеина. Но дали това наистина е така?

Каква е връзката между кафето и кортизола?

Кортизолът, известен още като „хормон на стреса“, играе важна роля в регулирането на метаболизма, кръвното налягане, имунната система и нивото на бодрост. Неговите стойности естествено се повишават сутрин и достигат своя пик около 30–45 минути след събуждане. След това постепенно намаляват през останалата част от деня. Именно поради тази причина съществува теория, че ако изпиете кафето си веднага след ставане, стимулиращият ефект на кофеина може да бъде по-слаб, тъй като организмът вече е в състояние на естествена повишена бодрост. Според специалисти най-подходящото време за първата чаша кафе е между 9:30 и 11:30 часа за хора, които се събуждат около 6:30 сутринта.

Може ли кофеинът да повиши нивата на кортизол?

Кофеинът действително може временно да повиши нивата на кортизол. Поради това някои специалисти предполагат, че приемът на кафе в момент, когато кортизолът вече е висок, може да увеличи още повече неговата концентрация. Продължително повишените нива на кортизол могат да окажат неблагоприятно влияние върху имунната система и общото здравословно състояние.

Снимка: iStock

Въпреки това липсват дългосрочни изследвания, които да показват, че сутрешното кафе причинява вредни здравословни последици именно чрез повишаване на кортизола. Ако предпочитате да пиете кафе веднага след събуждане, вероятно няма причина да променяте този навик. Ако обаче искате да експериментирате, може да опитате да отложите първата чаша с няколко часа и сами да прецените дали се чувствате по-енергични.

Кафе, тревожност и сън

Макар кофеинът да има редица ползи, при някои хора той може да предизвика нежелани ефекти. Средно около половината от приетия кофеин остава в организма приблизително пет часа след консумацията, въпреки че това зависи от индивидуалните особености. Поради тази причина пиенето на кафе в късния следобед или вечер може да затрудни заспиването и да влоши качеството на съня. Ако сте чувствителни към кофеина, е препоръчително да избягвате кафе няколко часа преди лягане. Добра алтернатива за следобедните часове е безкофеиновото кафе, което запазва вкуса, но оказва значително по-малко влияние върху съня.

Снимка: iStock

Кофеинът може също така да засили симптомите на тревожност при някои хора. Ако страдате от тревожност или панически атаки, може да е полезно да ограничите количеството кафе или да го избягвате напълно.

Колко кафе е безопасно?

За повечето здрави възрастни безопасният дневен прием е до 400 mg кофеин, което се равнява приблизително на четири стандартни чаши кафе. За бременни и кърмещи жени препоръчителният прием е до 300 mg кофеин дневно, като някои изследвания сочат, че по-безопасната горна граница е около 200 mg. В тези случаи е добре приемът на кофеин да бъде обсъден с лекар. Важно е да се има предвид, че тези количества включват кофеина от всички източници – не само от кафето, но и от чай, безалкохолни напитки, енергийни напитки и дори тъмен шоколад.