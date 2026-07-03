Френската актриса Изабел Аджани, която се изправи повторно пред съда в Париж за данъчна измама с утежняващи вината обстоятелства и пране на пари, беше осъдена на 10 месеца условно лишаване от свобода и глоба от 10 000 евро, предаде АФП.

Апелативният съд в Париж потвърди вината на актрисата от филма „Кралица Марго", но значително намали присъдата, произнесена на първа инстанция през декември 2023 г. Тогава Аджани беше осъдена на две години условно лишаване от свобода и глоба от 250 000 евро.

"Като се има предвид всичко това, наказателната санкция беше драстично намалена", каза пред АФП Давид Лепиди, един от адвокатите на Изабел Аджани. Той допълни, че се чувства "изключително облекчен" от решението на Апелативния съд, но все пак възнамерява да обжалва пред Касационния съд.

Седемдесет и една годишната Аджани, която има две номинации за "Оскар" за ролите си във филмите "Историята на Адел Ю." (1975) и "Камий Клодел" (1988), беше призната за виновна, че през 2016 и 2017 г. е имала фиктивно местожителство в Португалия, че през 2013 г. е прикрила дарение като заем и че през 2014 г. е прехвърлила парична сума през САЩ.

По време на процеса на втора инстанция през април звездата, която по нейни думи страда от фобия от административни документи, осъди действията на един от своите данъчни консултанти, който й е обещал да "подреди делата й".

"Обещанието беше лъжливо, подобно на всички хищници, с които съм имала нещастието да се срещна по пътя си", каза актрисата, която се смята за "наказана, защото е била ограбена" и за "виновна, че е станала жертва".

"Ще бъда честна - никога не съм попълвала данъчна декларация. И за щастие, защото щеше да е катастрофа", продължи тя, настоявайки, че не е "крадла". С вълнение Изабел Аджани се описа като "идеална плячка" и "жертва на поредица от измами", далеч извън данъчната сфера, допълва АФП.

В речта си от свидетелското място актрисата, носителка на пет награди "Сезар" - най-престижните отличия във френското кино - каза още, че "не притежава способността да планира данъчна измама".