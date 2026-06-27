Изабел Ясмин Аджани е френска актриса, родена през 1955 г. в Париж. Дъщеря е на алжирски емигрант, който дошъл във Франция да търси препитание и германка на име Аугуста. В резултат на смесване на екзотичните гени се ражда необикновената Изабел, често сочена за най-красивата актриса на всички времена.



Когато е само на 18, все още невярваща, че е изключително красива, а и талантлива, и когато се колебае дали да поеме риска или да заложи на сигурната кариера като лекар, канят Изабел да играе на сцената на театър „Комеди Франсез”. Това е изключителен прецедент за времето си – тя е първата актриса, поканена преди да е навършила 18 години и първата, която не е завършила Националната академия за драматични изкуства.

По-късно Аджани напуска театъра, за да участва с главна роля във филма, който я прави истински известна „Историята на Адела Ю". Благодарение на него кинокритиците вече наричат таланта й чудовищен, а нея самата „най-красивото чудовище на киното.” Тогава е номинирана за „Оскар”, а втората номинация идва през 1989 г.

Сред другите успешни ленти, в които се снима са Квартет", „Владение", „Метро", „Кралица Марго" „Адолф" и др. За разлика от успешната й кариера, личният й живот е разкъсван от множество връзки и любовни провали.

Днес Изабел Аджани празнува рожден ден - навършва 71 години! Вижте избрани мисли от актрисата по-долу:

„Красив е човекът, който може да ви направи красиви.”

„Не се страхувам от това да стана по-малко привлекателна, винаги съм се страхувала от това да не бъда изобщо красива.”





„Мисля, че всички ние носим божественото в себе си.”



„Когато обичаш някого, смяташ, че си длъжна да му помогнеш да се промени. Това е типично женска илюзия. Любовта не може да бъде терапия.”



„В любовта човек трябва да постъвпа простичко – да избира хора, достойни за своите обещания и да се разделя с тези, които не ги изпълняват.”

„Моят живот е подчинен на чувствата, а не на амбициите"





„Актьорите напомнят деца, спрели в развитието си."



„Животът си струва да се живее, но не си струва безкрайно да се разсъждава за него.”

„Страстта изненадва. Човек не я търси. На другия ден тя може просто да му се случи.”



„Да се промениш – това е най-трудното нещо за постигане.”



„Ние защитаваме своето същестуване като обичаме себе си по-силно. Това е тайната.”