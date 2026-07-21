В семейството на попфолк изпълнителката Емилия има повод за празник – съпругът ѝ Жорж Башур отбелязва своя рожден ден. Певицата го поздрави с емоционално послание, в което го нарече „Любов безкрайна“.

„Ако има три неща в живота, които са важни, то едното от тях е да намериш човека до себе си, който да те кара да си казваш всеки ден, когато отвориш очи: Живее ми се и друг живот да имам, пак теб ще търся! Честит Рожден Ден, Любов безкрайна!“, написа 44-годишната изпълнителка, споделяйки щастливи мигове от ежедневието на двойката, включително и снимка от сватбата ми отпреди 8 години.

Снимка: Инстаграм

Певицата е споделяла, че датата 21 юли е специална за нея, защото празнува двоен празник. Освен рождения ден на своя любим, двамата отбелязват и годишнина от сватбата.

Само преди дни гласовитата певица, която родом е от Гълъбово, показа как си почива с децата си край морето.

„Почивкааааааааа… без часовник. Слънце, пясък, джапанки, хубава храна и усмихнати и ведри хора.“

Снимка: Инстаграм

Емилия и Жорж се женят през 2018 година, а през 2022 година им се ражда дъщеря, кръстена на баща си – Жоржина. Певицата е щастлива майка на още 2 деца от Коко Динев. През 2008 година ражда сина си Иван. На 3 октомври 2016 г. се появява и Мира.

Снимка: Инстаграм

Емилия и Башур преживяват тежко трагедията, в която през 2018 г. в автомобилна катастрофа загива синът на Жорж – Феди. Той има и още едно дете - дъщеря София, която е от предишен негов брак.

Вижте какво сподели Емилия след като стана майка за трети път: