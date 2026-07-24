Феновете на Джон Бон Джови станаха свидетели на нещо неочаквано по време на концерта на групата в нюйоркската зала „Медисън Скуеър Гардън“, след като певецът беше принуден да прекрати участието си по-рано от планираното заради здравословен проблем.
Концертът приключи след около час и половина
След изпълнение на един от най-големите хитове на групата, музикантът се обърна към публиката и обясни, че не е в състояние да продължи, тъй като не може да даде най-доброто от себе си. Концертът приключи приблизително 90 минути след началото му. Причината бе проблем със синусите, който се е влушил по време на концерта.
Представители на изпълнителя потвърдиха, че Джон Бон Джоуви се бори със синусова инфекция. А организаторите обещаха допълнителна информация относно евентуално пренасрочване на събитието.
Призив към феновете - "Не изхърляйте билетите си, ще измисля нещо!"
Преди да напусне сцената, рок легендата помоли почитателите си да запазят билетите си, тъй като екипът му ще се опита да намери решение и да компенсира прекъснатото шоу. Думите му бяха посрещнати с аплодисменти и подкрепа от присъстващите в залата.
"Не изхърляйте билетите си, ще измисля нещо!"
Голямото завръщане след операцията
Настоящото турне „Forever Tour“ бележи завръщането на Джон Бон Джови към мащабните концерти след операцията на гласните струни, която певецът претърпя преди няколко години. В предишни интервюта музикантът признаваше, че не е сигурен дали някога ще може отново да се изявява на живо на нивото, което сам изисква от себе си. По-рано това лято обаче той заяви, че възстановяването му е успешно и е готов отново да се срещне с публиката.
След новината социалните мрежи бързо се изпълниха с пожелания за бързо възстановяване. Многобройни фенове изразиха разбиране към решението на музиканта да прекрати концерта, отбелязвайки, че здравето му е най-важно и че оценяват желанието му да бъде честен с публиката, вместо да продължи въпреки състоянието си.