Феновете на Джон Бон Джови станаха свидетели на нещо неочаквано по време на концерта на групата в нюйоркската зала „Медисън Скуеър Гардън“, след като певецът беше принуден да прекрати участието си по-рано от планираното заради здравословен проблем.

Концертът приключи след около час и половина

След изпълнение на един от най-големите хитове на групата, музикантът се обърна към публиката и обясни, че не е в състояние да продължи, тъй като не може да даде най-доброто от себе си. Концертът приключи приблизително 90 минути след началото му. Причината бе проблем със синусите, който се е влушил по време на концерта.

Представители на изпълнителя потвърдиха, че Джон Бон Джоуви се бори със синусова инфекция. А организаторите обещаха допълнителна информация относно евентуално пренасрочване на събитието.

Призив към феновете - "Не изхърляйте билетите си, ще измисля нещо!"

Преди да напусне сцената, рок легендата помоли почитателите си да запазят билетите си, тъй като екипът му ще се опита да намери решение и да компенсира прекъснатото шоу. Думите му бяха посрещнати с аплодисменти и подкрепа от присъстващите в залата.

"Не изхърляйте билетите си, ще измисля нещо!"

Снимка: Getty Images

Голямото завръщане след операцията

Настоящото турне „Forever Tour“ бележи завръщането на Джон Бон Джови към мащабните концерти след операцията на гласните струни, която певецът претърпя преди няколко години. В предишни интервюта музикантът признаваше, че не е сигурен дали някога ще може отново да се изявява на живо на нивото, което сам изисква от себе си. По-рано това лято обаче той заяви, че възстановяването му е успешно и е готов отново да се срещне с публиката.

Снимка: Getty Images

След новината социалните мрежи бързо се изпълниха с пожелания за бързо възстановяване. Многобройни фенове изразиха разбиране към решението на музиканта да прекрати концерта, отбелязвайки, че здравето му е най-важно и че оценяват желанието му да бъде честен с публиката, вместо да продължи въпреки състоянието си.