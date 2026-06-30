Дуа Липа продължава да радва феновете с моменти от романтичния си меден месец в Италия със съпруга си Калъм Търнър, а последните кадри бързо привлякоха вниманието на всички - не само с красиви пейзажи, но и с неотразимата модна визия на певицата.

Дуа Липа публикува в социалните си мрежи серия от кадри, заснети по време на почивката им, като най-голям интерес предизвика дантеления бански в комбинация от жълто и розово. Цветовете напомнят на ягодово-лимонов сорбет - една от най-актуалните летни тенденции, която идеално се вписва в атмосферата на италианското крайбрежие и свободния дух на италианците. Моделът включва триъгълно горнище с розова дантела и дълбоко деколте, комбинирано с минималистично долнище с ниска талия. Визията е допълнена от големи златни халки, висока конска опашка.

"Това е раят на земята"

Освен снимките по бански, публикацията показва още моменти от приказната почивка на младоженците – релакс край морето, слънчеви бани и кадри от луксозния хотел, в който Дуа Липа се наслаждава на моменти във ваната. На други снимки пък, певицата е заложила на черно горнище на бански, къси дънкови панталони и златни аксесоари, доказвайки, че минимализмът може да бъде изключително стилен, когато и използван правилно. Към свежите кадри, певицата добавя описанието: "Раят на земята"

Снимките бързо събраха хиляди реакции от приятели и почитатели, а феновете на модата вече определят цветния бански като една от най-запомнящите се летни визии на сезона. Комбинацията от ярки нюанси, дантелени акценти и изчистени бижута се превърна в поредното доказателство, че Дуа Липа умее да задава тенденции, където и да се намира. Независимо дали е на сцената или на меден месец - певицата сияе в пълния си блясък.

Снимка: Instagram:dualipa/getty

Припомняме, че Дуа Липа и Калъм Търнър сключиха граждански брак в края на май месец на скромна церемония в Лондон, но след това младоженците организираха голямо празненство в Сицилия. Основната церемония се състоя в историческата Вила Валгуарнера край Палермо – впечатляващо имение от XVIII век, известно със своята барокова архитектура и красиви градини с изглед към морето. Тържествата продължиха три дни и събраха близки приятели, роднини и редица световноизвестни личности.