Холивудската легенда Брус Уилис бе забелязан в Лос Анджелис – момент, който развълнува милионите му почитатели по света. Това е една от малкото му появи, откакто семейството му съобщи за здравословните му проблеми и постепенното оттегляне от обществения живот.

Рядка среща с любимия актьор

71-годишният актьор беше заснет по време на разходка с автомобил в квартал Студио Сити в Лос Анджелис. На снимките той изглежда спокоен, облечен в раирана поло тениска, синьо яке и тъмна шапка. Макар появата му да продължи само кратко, тя привлече сериозно внимание, тъй като през последните години Уилис почти не се показва публично.

Битката със заболяването

През 2022 г. семейството на актьора обяви, че той страда от афазия – състояние, което засяга способността за говорене и общуване. По-късно лекарите поставиха по-конкретната диагноза фронтотемпорална деменция – прогресиращо неврологично заболяване, което постепенно оказва влияние върху езика, поведението и ежедневното функциониране.

Снимка: Getty Images

След поставянето на диагнозата Брус Уилис окончателно прекрати актьорската си кариера и се посвети на спокойния живот със семейството си.

Семейството остава най-голямата му опора

През цялото време до него е съпругата му Ема Хеминг Уилис, която неведнъж е говорила открито за предизвикателствата при грижите за човек с деменция. Тя често използва публичните си изяви, за да повишава информираността за заболяването и да насърчава хората да обръщат внимание както на болните, така и на близките, които се грижат за тях.

Освен Ема, силна подкрепа оказват и дъщерите му, както и бившата му съпруга Деми Мур. През последните години двете семейства неведнъж показаха, че остават сплотени и прекарват важните семейни празници заедно.

Снимка: Getty Images

Почитателите с емоционални послания

Новите снимки на Брус Уилис предизвикаха вълна от реакции в социалните мрежи. Фенове от цял свят изразиха радостта си да го видят отново, макар и за кратко, и му пожелаха сили, спокойствие и здраве.

Мнозина определиха появата му като емоционален момент, който напомня колко голяма следа е оставил актьорът в световното кино с емблематични роли във филми като „Умирай трудно“, „Шесто чувство“, „Армагедон“, „Петият елемент“ и „Криминале“.