Звездата Бад Бъни за пореден път доказа, че модата е неразделна част от неговия артистичен образ. Изпълнителят се превърна в една от най-коментираните знаменитости в Париж, след като се появи на ревюто на Schiaparelli с емблематична визия, която крие тайна символика.

Костюм, който разказва история

За ревюто на Schiaparelli, Бад Бъни избра костюм в актуалния за сезона нюанс „маслено жълто“. Моделът се отличаваше с широки рамене, висока талия и прецизна кройка, съчетани с бяла копринена риза и характерната за модната къща плетена златиста вратовръзка - един от емблематичните елементи в колекциите им. Какво обаче беше най-специалното? Това не бе просто костюм, а визия с добре замислено послание и символика.

Всеки детайл носеше лично послание

Най-голям интерес предизвикаха златните брошки, които украсяваха сакото. Освен характерните за Schiaparelli символи като ключалката и окото, върху визията бяха включени и препратки към музикалната кариера на Бад Бъни. Сред тях се открояваха жабата от албума „Debí Tirar Más Fotos“, емблематичното тъжно сърце от ерата на „Un Verano Sin Ti“, както и други декоративни елементи, свързани с творческия му път. Така облеклото се превърна в моден разказ за развитието на изпълнителя през последните години.

Снимка: Getty Images

Визията беше допълнена с черен кожен колан със златиста катарама във формата на луна, каубойски боти с ток, големи слънчеви очила, златна халка и син пръстен. Всеки аксесоар подчертаваше сюрреалистичната естетика, с която Schiaparelli е известна през последните години. Особено внимание привлече необичайната плетена вратовръзка, която веднага се превърна в една от най-обсъжданите модни теми в социалните мрежи. Някои я определиха като артистичен акцент без скрито значение, а други видяха започанаха веднага да интерпретират поредната символика.

Снимка: Getty Images

Бад Бъни е не само талантлив музикант, а истинска модна икона. Стилът му отдавна излиза извън рамките на муикалната сцена и прави силно впечатление на фенове и модни експерти. През последните години той се утвърди като една от най-влиятелните фигури в света на модата, а всяка негова публична поява се следи с огромен интерес.