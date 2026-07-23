Неподражаемата Ерика Баду – изпълнителката, която положи основите на нео соула още с дебютния си албум и се утвърди като икона за поколения музиканти и за любители на музиката от цял свят, ще изнесе първия си концерт в София. Като същински артист и импровизатор, тя превръща всяка своя изява в непредвидимо и неповторимо изживяване. Феновете ще имат възможност да се насладят на нейния интимен и уникален спектакъл в зала 1 на НДК на 23 октомври 2026 г. Билетите влизат в продажба от 24 юли в мрежата на Eventim, като Early Bird са достъпни до 1 август.

На прага на 30-годишнината от излизането на „Baduizm” през 1997 г. Ерика Баду продължава да изненадва почитателите си. София се нарежда като ключова точка в европейското ѝ турне IMEHO (I’m me, ho) тази есен наред с Лондон, Амстердам, Брюксел, Милано, Катовице, Базел и Рейкявик. За нея изявите пред публика не са просто изпълнение на добре познати хитове, а жив, дишащ музикален организъм, който се ражда на момента.

„Има сет лист, но никога не знам как ще се развие всяка песен, колко дълга ще бъде или какво ще се случи на всеки конкретен концерт“, споделя самата Баду. „Никой концерт не се повтаря два пъти, защото енергията, която публиката носи всеки път, е различна. Да се отдам на тази енергия и да сътворя нещо еднократно – това е най-важното за мен. Именно това е същността на музиката – да свириш това, което усещаш, свободен от граници. Дори след 30 години съм наистина благодарна, че все още мога да извличам най-доброто от себе си по този начин“.

Импровизацията е запазена черта и на визуалния свят на Ерика Баду. Известна не само с гласа, но и със собствения си, безкомпромисен стил, Баду превръща модата в лична територия на изразяване, а всеки костюм – в скулптура и послание. По време на концертите си тя често преобразува облеклото си, което се разгръща в унисон с музиката.

Артистичната натура на Ерика Баду се развива от ранна възраст. Родена като Ерика Аби Райт на 26 февруари 1971 г. в Далас, Тексас, тя учи в престижна гимназия за сценични и визуални изкуства, където се оформя като танцьорка и вокалистка, преди да навлезе в хип-хоп и фрийстайл сцената. Сценичното ѝ име съчетава египетската дума за „вътрешно същество“ с любимия ѝ звук от джаз скат пеенето – избор, който още в зародиш подсказва философската дълбочина на цялото ѝ по-нататъшно творчество.

Пробивът ѝ идва през 1994 г., когато е специален гост на концерт на Д'Анджело – момент, който ѝ осигурява договор с продуцента Кедар Масенбърг. Дебютният сингъл „On & On“ и последвалият го албум „Baduizm“ не са начало на кариера – те дефинират цяло музикално направление. Следва второ място в класацията на Billboard, награда „Грами“ и затвърждаването на Ерика Баду като глас на едно ново поколение, вдъхновено от Майлс Дейвис, Чака Кан, Стиви Уондър и Марвин Гей, но говорещо на съвсем свой, безпогрешно разпознаваем музикален език. Прозвището „Кралицата на нео соула“ тя носи и до днес.

Албуми като „Mama's Gun“ (2000) и „New Amerykah“ (2008, 2010) я налагат не просто като изпълнителка, а като автор с ясен социален и политически глас, който носи рядко срещана поетична прецизност. Като част от колектива Soulquarian, тя изгражда мостове между соула, джаза и хип-хопа, отваряйки път за цяло следващо поколение артисти, сред които имена като Соланж, Франк Оушън и Джанел Моне. Стиловият ѝ отпечатък е толкова силен, че се разпознава дори в естетиката на артисти от мащаба на Бионсе.

Днес отличията ѝ включват пет награди „Грами“ и 20 номинации, а през 2025 г. Billboard Women in Music ѝ връчва специалната награда „Icon Award“ – признание за цялостния ѝ принос към музикалната култура. „Звуков лечител“, духовен наставник, модна икона и актриса, тя никога не е разглеждала музиката като продукт, а като начин на живот, изследване и връзка с другите. Съвсем скоро се очаква да излезе и новият ѝ албум.

Билетите за концерта на Ерика Баду на 23 октомври в зала 1 на НДК влизат в продажба в 9:00 ч. на 24 юли в мрежата на Eventim, включително OMV, Penshop, магазини На тъмно, Български пощи и Технополис. Промоционалните цени Early Bird са от 70 до 200 евро и са валидни до 00:00 ч. на 1 август.