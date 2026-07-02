Датският режисьор Биле Аугуст ще заснеме биографичен филм за живота на легендарния италиански моден дизайнер Джорджо Армани, съобщиха АПА и ДПА, позовавайки се на американски медии.

Лентата ще носи заглавието Armani: The King of Fashion („Армани: Кралят на модата"), а неин продуцент ще бъде Андреа Йерволино, работил по филма „Ферари“. Засега не се съобщава кои актьори ще участват в продукцията.

В разпространено изявление Йерволино определя Аугуст като режисьор, който притежава „рядката дарба да разкрива човечността зад величието“. По думите му филмите на датския кинематографист се отличават с елегантност, емоционална интелигентност и уважение към личностите, които представят.

Снимка: Getty Images

Джорджо Армани почина на 4 септември 2025 г. на 91-годишна възраст. След началото на кариерата си като аранжор на витрини в универсален магазин, през 60-те години той започва работа с италианския дизайнер Нино Черути. В средата на 70-те години Армани, заедно с дългогодишния си партньор Серджо Галеоти, основава компанията Giorgio Armani SpA, която се превръща в една от най-успешните модни групи в света.

Армани оставя трайна следа и в киното. Международният му пробив идва през 1980 г., когато създава костюмите за Ричард Гиър във филма „Американско жиголо“. По-късно негови модели носят още актьорите Кевин Костнър, Том Круз и Леонардо ди Каприо.

Биле Аугуст е сред най-признатите европейски режисьори. Световна известност му носи филмът „Пеле завоевателят“ (Pelle the Conqueror), който печели „Оскар“ за най-добър чуждоезичен филм през 1989 година и „Златна палма“ на кинофестивала в Кан през 1988 година.

Снимка: Ройтерс

Сред другите му известни продукции са още „Къщата на духовете“ (The House of the Spirits), „Усещане за сняг“ (Smilla's Sense of Snow) и Goodbye Bafana - филм за Нелсън Мандела и неговия надзирател, пише още АПА.

Повече за смъртта на обичания дизайнер - вижте в следващото видео.