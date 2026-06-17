Стивън Спилбърг „Денят на истината", който отново засяга тема НЛО, се хареса най-много на зрителите, сочат обобщените данни от киносалоните. Филмовата сага от над 150 минути, в която частна организация се опитва да попречи на излизането на „истината за НЛО" е гледана вече от 11 698 зрители и има 87 893 евро приходи.

Новият филм на Стивън Спилбърг – „Денят на истината“, оглави боксофис класацията в Северна Америка, съобщи АП. Научнофантастичният трилър дебютира в американските кина с 44 милиона щатски долара приходи.

„Денят на истината" отбелязва 30-ото сътрудничество между легендарния композитор на филмова музика Джон Уилямс и режисьора Стивън Спилбърг, пише „Варайъти". Уилямс и Спилбърг си сътрудничат от над половин век - още от първия им съвместен филм „Шугарланд Експрес" от 1974 г.

Саундтракът на „Денят на истината" може да се окаже последният на Джон Уилямс за киното. Засега обаче никой не го е потвърдил официално, а Стивън Спилбърг дори казва, че вече е разговарял с дългогодишния си сътрудник за 31-вата им съвместна продукция.

Уилямс вече е 94-годишен и преди три години намекна, че музиката, която е написал за филма на Спилбърг „Семейство Фейбълман", вероятно ще бъде неговата лебедов песен. Режисьорът обаче успява да го убеди да се заеме с музиката за „Денят на истината" дори след като Уилямс предлага четирима други композитори като възможни наследници.

Джон Уилямс вече не дава интервюта за медиите, като по думите на негов говорител „предпочита да насочва енергията си към композиторските си задължения".

Според множество източници Стивън Спилбърг е искал толкова силно музиката за „Денят на истината" да е на Уилямс, че е улеснил максимално композитора, като е насрочил седем сесии за запис в рамките на шест месеца, за да му предостави необходимото време да създаде и запише цялата музика.

Повечето сесии за филмова музика се провеждат в рамките на една или две седмици, а много композитори разполагат само с няколко седмици, за да напишат цялата музика за филм. Джон Уилямс, който през последните две години се е сблъсквал със здравословни проблеми, чието естество остава неизвестно, и сега се появява на публични места само в инвалидна количка, се заема с „Денят на истината" с изненадваща енергия, съобщават източници.

Уилямс започва да композира музиката миналото лято с оркестър от 96 музиканти. Записите продължават през есента и зимата с още две сесии през октомври, две през декември, една през януари 2026 г. и последна сесия на 20 февруари.

„Джон беше в страхотно настроение, винаги толкова любезен и скромен. Той имаше изключително остро чувство за ритмичните несъвършенства и нюансите, а понякога дори беше малко обсебен от това. Спилбърг беше възхитен от всичко", разказва един от музикантите.

Според източници режисьорът е участвал активно през цялото време. „Той даваше много идеи. Беше толкова специално да бъдеш свидетел на тази връзка. Имаше дори момент, в който той направи музикално предложение и те опитаха нещо малко по-различно. В крайна сметка се спряха именно на това. Изглеждаше като обобщение на връзката им, колко добре се познават и колко добре разбират изкуството си. Беше почти магично", споделя друг музикант.

В рамките на седем сесии Уилямс записва над два часа и 20 минути музика. Крайният вариант на филма съдържа 82 минути музика.

„Денят на истината" е 105-ият игрален филм с оригинална музика на Джон Уилямс. Първата му работа датира от 1958 г. Оттогава той е номиниран за 54 награди „Оскар" и печели пет, и за 76 награди „Грами", от които е получил 27.