Остава само седмица до шестото издание на Midalidare Rock In The Wine Valley, което ще се проведе между 10 и 12 юли, а подготовката в долината на виното вече е в разгара си. Екипите изграждат фестивалната зона, къмпингите и паркингите, за да посрещнат хилядите рок фенове, които тази година ще видят на една сцена Bad Religion, Powerwolf и Helloween.

Освен логистиката обаче, организаторите имат още една важна задача – да изпълнят желанията на музикантите зад кулисите. “Радваме, че тази година няма нищо, което да ни изненада в изискванията на групите. Или с предишните пет издания вече свикнахме”, споделят от екипа на фестивала.

Американските пънк легенди Bad Religion държат да опитат истинско българско кисело мляко. Единственото им друго по-специално изискване е в храната да няма гъби заради алергия на човек от екипа.

Немският хедлайнер Helloween ще заложи на повече плодове преди концерта, а след шоуто ще отпразнуват вечерта с пица, суши и червено вино. При Powerwolf менюто също има своите правила – без пикантна храна, чесън и гъби.

Междувременно Visions of Atlantis искат да се потопят в местната кухня и изрично настояват тя да бъде приготвена изцяло с български продукти. Fast food и пица не присъстват в желанията им, но след концерта изборът отново е суши.

Шведите от Eclipse ще се насладят на 90 бутилки бира от бранда на фестивала, докато британците Gloryhammer впечатляват с може би най-нестандартното желание тази година – в гримьорните им да има снимки на кучета или котки, но задължително истински, а не генерирани с изкуствен интелект. Както сами пишат: "AI animals make us sad." Освен това предпочитат безалкохолна бира.

Финландците Korpiklaani настояват за големи количества лед, а рокерите Hardcore Superstar не тръгват никъде без поне 30 батерии АА, които също присъстват в списъка с изисквания.

Midalidare Rock In The Wine Valley е от 10 до 12 юли 2026 г. Билетите са в продажба, а деца до 12 години влизат без билет.

Пълна информация за Midalidare Rock In The Wine Valley вижте тук: https://midalidarerock.bg.