Д-р Алистър Карутърс, лекар, който има водеща заслуга за популяризирането на ботокса и пръв го използва за козметични цели, е починал на 79-годишна възраст. Той е починал „след смела битка с болестта на Паркинсон“, според изявление на Американското дружество по дерматологична хирургия, на което той е бил президент.

Ботоксът е наричан "най-смъртоносната отрова в света". Около него има много митове, верни и неверни факти. А знаете ли, че той е измислен съвсем случайно заради неконтролирано мигане?





1. Алистър е роден на 4 юни 1945 г. във Великобритания. По време на забележителната си кариера той е публикувал над 100 научни статии, автор е на няколко учебника и е носител на множество награди и отличия. Без съмнение най-забележителното откритие, с което той ще бъде запомнен, е прилагането на ботокса за козметични цели.



2. Съпругата му Джийн Карутърс играе огромна роля в неговата кариера. През 1987 г. двамата си поделят помещение, в което работят. Заедно с нея правят велико откритие, без което човечеството не би могло да си представи живота и красотата днес – козметичната употреба на ботулиновия токсин А, известен и само като ботокс.



3. Джийн, която е офталмолог, използвала разтвор на ботулинов токсин за лечение на неконтролируемо мигане на пациент. Забелязват, че токсинът притежава свойства да опъва кожата и да изглажда бръчките.



4. Те започват дългогодишни изследвания и представят резултатите си през 1991 г. BOTOX® е одобрен за естетична употреба през 2002 г., което бележи повратна точка в козметичната медицина. Благодарение на своите изследвания, съпрузите Карутърс имат голяма заслуга за превръщането му в нарицателно.



5. Д-р Алистър Карутърс се пенсионира през 2015 г. В личния си живот е страстен любител на спорта и хубавото вино.





6. Бащата на ботокса за медицински цели пък е офталмологът Алън Скот. В средата на 70-те години на миналия век той превръща ботулиновия токсин във фармацевтично средство за лечение на сериозни увреждания на очите. Тогава той е нямал представа, че разработеното от него лекарство един ден ще се превърне в основа на индустрия за милиарди, която изглажда бръчките.



7. Ботулиновият токсин е невротоксин, най-смъртоносният протеин на земята (Crystal structure of the catalytic domain of the Weissella oryzae botulinum‐like toxin). Той е 100 пъти по-смъртоносен от цианида. Отравянето може да настъпи по естествен път в резултат на рана или чревна инфекция или чрез поглъщането на вече образуван токсин чрез храната. Той е причина за заболяване, предавано чрез храната, известно като ботулизъм.



8. По време на Втората световна война учени се опитват да го разработят като химическо оръжие, докато не се появява Алън Скот, който го превръща в лекарство.



9. Как работи ботоксът – той се инжектира в мускул или жлеза. Нервните окончания го усвояват и той блокира връзката между нерва и мускула или нерва и жлезата. Така мускулът отслабва или жлезата намалява секретирането.

10. Освен за лекуване на различни заболявания на очите, ботоксът се използва и за лечение на силни главоболия и мигрена, мускулни спазми в областта на лицето и шията, както и за намаляване на прекомерното изпотяване в областта на подмишниците, дланите и стъпалата.