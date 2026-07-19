Седмицата между 20 и 26 юли носи важни професионални обрати, нови възможности и моменти, в които ще трябва да се вземат ключови решения.

Още на 20 юли благоприятният астрален аспект носи вдъхновение и повече увереност в работните задачи. В същото време напрегнатата връзка между Юпитер и Плутон може да засили амбициите и да създаде напрежение с хора на ръководни позиции. Възможни са ситуации, в които ще трябва да отстоявате своите идеи и място.

Добрата новина идва на 21 юли, когато влиянието на Уран носи неочаквани шансове, нестандартни решения и свежи идеи. Това е момент, в който някои хора могат да се откроят с креативност и бърза реакция.

На 22 юли Слънцето преминава в знака Лъв, което носи повече смелост, самоувереност и желание за развитие. Това е период, в който много хора ще почувстват нужда да покажат качествата си и да затвърдят позициите си.

23 юли идва с важна промяна – Меркурий отново започва да се движи директно. Това означава край на част от забавянията, обърканата комуникация и административните пречки от последния период. Документите ще се придвижват по-лесно, а дългоочакваните отговори могат най-сетне да пристигнат.

24 юли е подходящ ден за важни разговори, преговори за възнаграждение и интервюта за работа. Седмицата приключва на 26 юли с ретроградния Сатурн, който насърчава по-внимателно планиране и преосмисляне на бъдещите професионални цели.

Сред знаците, които ще почувстват най-силно тези промени в кариерата си, са Телец, Рак, Везни и Скорпион.

Телец / Асцендент в Телец

За представителите на Телец седмицата носи силна нужда от промяна в професионалния път. Астралните влияния могат да ги накарат да вземат по-смели решения и да се откажат от ангажименти, които не им носят достатъчно признание или удовлетворение.

На 21 юли може да се появи неочаквана възможност – ново финансово предложение или промяна в работната среда. Важно е Телците да подхождат разумно, да търсят по-добри условия и да водят преговори спокойно, без излишно напрежение с ръководството.

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Рак / Асцендент в Рак

За Раците тази седмица е своеобразен тест за професионална зрялост и отговорност.

Ретроградният Сатурн на 26 юли активира темата за кариерата и ги кара да направят равносметка за решения и проекти, започнати прекалено прибързано. Представителите на знака ще имат нужда от повече организация, дисциплина и стабилен подход, за да изградят следващите си успехи.

В същото време връщането на Меркурий към директно движение носи облекчение. Раците ще могат по-ясно да изразяват желанията си, по-лесно да се справят с административни задачи и да получат по-добра подкрепа от своите колеги.

Везни / Асцендент във Везни

За Везните идва период, в който професионалната комуникация се подобрява значително. С връщането на Меркурий в директна позиция на 23 юли отпадат част от забавянията и препятствията, които са ги затруднявали.

Някои представители на знака могат да получат отговори, които очакват от дълго време – свързани с интервюта, одобрения или важни професионални проекти.

24 юли е особено подходящ за договаряне на по-добри условия и подписване на изгодни споразумения. Това е седмица, в която Везните могат да спечелят подкрепата на важни хора и да направят крачка напред в кариерата.

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Скорпион / Асцендент в Скорпион

При Скорпионите навлизането на Слънцето в Лъв активира професионалната и социалната им сфера, поставяйки ги в центъра на вниманието.

Те могат да получат повече признание, да се почувстват по-уверени и да намерят смелост да поискат повишение или да поемат водеща роля в значим проект.

Началото на седмицата може да донесе известно напрежение с началници или авторитетни фигури, но амбицията и добрите резултати ще помогнат на Скорпионите да спечелят уважение. Пред тях се открива възможност да разрешат важен проблем и да достигнат до по-стабилна и по-добре възнаградена професионална позиция.