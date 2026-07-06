Продължителното седене се превърна в неизменна част от ежедневието на милиони хора. Независимо дали работите в офис, учите или прекарвате много време пред компютъра, липсата на движение постепенно отслабва мускулите на тялото, особено тези в областта на корема и кръста.

Според специалисти, цитирани от Харвард, едно от най-ефективните и безопасни упражнения за противодействие на негативните последици от заседналия начин на живот е т.нар. Dead Bug („Мъртва буболечка“). То укрепва дълбоката коремна мускулатура, подобрява стабилността на гръбначния стълб и може да се изпълнява у дома без никаква специална екипировка.

Защо това упражнение е толкова полезно?

С напредването на възрастта човешкото тяло естествено губи мускулна маса, а продължителното седене ускорява този процес. Най-сериозно засегнати са мускулите на коремния пояс, които играят ключова роля за правилната стойка и стабилността на тялото. Когато тези мускули отслабнат, натоварването върху кръста се увеличава, което може да доведе до болки в долната част на гърба, нарушена стойка и по-висок риск от травми при ежедневни движения.

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Упражнението Dead Bug активира едновременно множество мускулни групи в областта на корема, таза и ханша, без да натоварва излишно гръбначния стълб и ставите. Именно затова то често се препоръчва както на начинаещи, така и на хора с обездвижен начин на живот.

Ползите от Dead Bug

Редовното изпълнение на упражнението може да помогне за:

Укрепване на дълбоките коремни мускули;

Подобряване на стабилността на гръбначния стълб;

Намаляване на напрежението в кръста;

Подобряване на баланса и координацията;

По-добра стойка при седене и ходене;

Подготовка на тялото за други силови упражнения.

Dead Bug не заменя пълноценната физическа активност, но е отличен начин да раздвижите тялото след продължително седене. За изпълнението е необходима само равна повърхност или постелка.

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Начална позиция

Легнете по гръб.

Повдигнете краката така, че коленете и тазобедрените стави да образуват приблизително ъгъл от 90 градуса. Изпънете ръцете нагоре към тавана.

Стегнете коремните мускули и поддържайте естественото положение на кръста, без той да се извива прекомерно.

Изпълнение

Едновременно изпънете назад едната ръка и противоположния крак.

Спускайте крайниците бавно и контролирано, без да позволявате на кръста да се отлепя от пода.

След това се върнете плавно в изходна позиция и повторете движението с другата ръка и крак.

По време на упражнението движенията трябва да бъдат бавни, без засилване или резки промени в позицията.

Дишането е важно

Издишвайте, когато изпъвате ръката и крака.

Вдишвайте спокойно при връщането в началната позиция.

Правилното дишане подпомага активирането на дълбоките стабилизиращи мускули и прави упражнението по-ефективно.

Колко повторения са достатъчни?

За повечето хора са подходящи:

3 серии;

по 10 повторения на всяка страна;

почивка от 45 до 60 секунди между сериите.

Ако сте начинаещи, започнете с по-малък брой повторения и се концентрирайте върху правилната техника.

Кога да прекратите упражнението?

Въпреки че Dead Bug се счита за безопасно упражнение, трябва незабавно да спрете, ако почувствате остра болка в кръста или друга силна болка по време на изпълнението. При наличие на хронични проблеми с гръбначния стълб е препоръчително първо да се консултирате с лекар или кинезитерапевт.