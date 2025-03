Риалити форматът "Живот на кантар", или The Biggest Loser, в САЩ за кратко време придобива изключителна популярност. Oт 13 февруари и зрителите на bTV вече могат да проследят предизвикателствата за борба с наднорменото тегло в ефира на телевизията.

Kогато в Щатите стартира пети сезон на шоуто, вече са спечелили четирима мъже, свалили много килограми за по-малко от година. Оказва се, че все още нито една жена не е взела голямата награда. Стига се дори до момент, в който продуцентите започват да обмислят дали да не променят формата на шоуто - и в крайна сметка да има двама печеливши участници, по един от всеки пол.

Разгледай онлайн нашите промоционални брошури Цените са валидни за периода на акцията или до изчерпване на наличностите. Всички цени са в лева с включен ДДС.

Но до подобна промяна така и не се стига, защото се тогава се появява

Алисън Винсент, която доминира и печели шоуто

Тя печели награда от 250 000 долара - след като сваля 60 кг за 30 седмици.

Очаквано, след като е титулувана като първата жена, спечелила "Живот на кантар", светът на Винсент драстично се променя. Тя е чест гост в телевизионни шоу програми и е рекламно лице на популярни марки за здравословни храни и добавки. А година след победата си издава книга за преживяванията си, озаглавена "Believe It, Be It: How Being The Biggest Loser Won Me Back My Life".

През 2011 г. стартира собствено предаване, чрез което помага на хората да водят по-здравословен начин на живот чрез тренировки и правилен хранителен режим.

Но за Винсент, която преди славата е работила като фризьорка, да се превърне в публична личност съвсем не е било никак лесно. "В началото се чувствах неудобно около всички тези хора, които знаеха някои от най-интимните части от живота ми, а аз не знаех нищо за тях", споделя тя пред Yahoo Lifestyle.