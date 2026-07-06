Д-р Джак Антониу и д-р Мария Касини, най-известната двойка пластичен хирург и дерматолог у нас, празнуват стоманена сватба. Двамата отбелязват 11 години като съпруг и съпруга с романтично пътуване до един от най-красивите италиански курорти — Портофино.

Познати на зрителите от проекта на bTV „Моето ново Аз“, в който помагат на хора, мечтаещи за нов външен вид и повече увереност, Джак и Мария споделиха вълнуващи кадри от популярното италианско селце. От снимките и видеата се вижда как двамата се наслаждават на хубавото време, разходките, яхтата, слънцето и споделените моменти край морето.

„11 години брак, любов, смях и израстване заедно. Има ли по-добро място за празнуване от Портофино? Честита ни годишнина!“, написаха двамата в съвместен пост в Инстаграм.

Снимка: Инстаграм

Публикацията им завършва с италианския израз „Dolce far niente“, който буквално означава „сладостта да не правиш нищо“ или „приятното безделие“ — точно в духа на романтичната им италианска ваканция.

Двамата лекари са заедно от 19 години. Родом са от Кипър, но избират България, за да учат медицина и да развият професионалния си път. Днес те имат успешен бизнес в областта на естетичната хирургия и дерматологията, а сред клиентите им са някои от най-популярните лица у нас.

Любовната им история започва още по време на студентските им години в България. Тогава д-р Джак има приятелка, но постепенно започва да изпитва симпатии към Мария, а приятелството между двамата прераства в любов.

Снимка: Инстаграм

След 8 години връзка идва и предложението за брак — при това по необичаен начин. Харизматичният пластичен хирург задава важния въпрос на стоматологичния стол.

За съвместния си живот двамата споделят с чувство за хумор, че дори и най-перфектната двойка понякога се кара. Д-р Джак Антониу с усмивка признава, че в техния случай той винаги е виновният.

Мария, от своя страна, споделя, че една от най-силните ѝ черти е това, че не е от жените, които ревнуват.

Снимка: Инстаграм

Семейството им се допълва от трите им деца — двете им дъщери Елена и Джулияна, както и най-малкият им син Панос, роден в края на 2022 година. През февруари тази година известната двойка празнува рождения ден на по-малката си дъщеря Джулияна, която навърши 6 години и всички бяха облечени в традиционни за мароканската култура дрехи.

Снимка: Инстаграм

В края на май семейството отбеляза 10-ия рожден ден на по-голяма Елена с красиво парти на тема мъфини.

Днес д-р Джак Антониу и д-р Мария Касини са не само партньори в живота, но и успешен екип в професията. Любовната им история продължава вече 19 години, а 11 от тях двамата вървят заедно и като съпруг и съпруга.

Вижте във видеото какво обяснява за пластичните корекции д-р Джак: