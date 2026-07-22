20 сантиметра - звучи като нещо лесно за измерване, нали? Но когато нямаме измервателно средство под ръка, а трябва само на око да преценим разстоянието, задачата се оказва доста по-трудна. Екипът на LadyZone.bg реши да провери могат ли хората да познаят точно колко са 20 сантиметра, а резултатите бяха повече от изненадващи.

В експеримента участниците получиха една проста задача – да покажат с помощта на рулетка колко според тях са точно 20 сантиметра, без предварително да виждат измерването. Някои бяха категорични, други се колебаеха, а трети признаха, че сантиметрите не са тяхната сила.

20 сантиметра - лесна задача или мисия невъзможна?

Първата участничка, която срещнахме уцели с лекота точно 20 сантиметра. Но не всички бяха толкова уверени. Предположенията варираха от 16 до цели 35 сантиметра, а някои дори поискаха да погледнат рулетката, за да се уверят.

„Само от сантиметри не разбирам“, призна една от участничките, докато се опитваше да прецени разстоянието. Други внимателно местеха рулетката нагоре-надолу с надеждата да уловят точната дължина.

В крайна сметка се оказа, че дори толкова позната мярка като 20 сантиметра може да бъде доста относително понятие, когато разчитаме само на визуална преценка.

Когато сантиметрите имат значение

Разбира се, темата за сантиметрите често е повод за шеги. Жените например нерядко са обект на закачки, че имат затруднения с преценката на разстоянието - особено когато става дума за паркиране. А мъжете пък отдавна са свързани с друга „чувствителна“ тема - тази за размера и сантиметрите.

Нашият експеримент обаче показва, че когато няма измервателен инструмент, всички сме еднакво способни да се объркаме... независимо за какво става дума.

Как се справиха участниците и кой беше най-близо до правилния отговор - вижте в следващото видео.