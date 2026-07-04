Акрисата Алекс Лашкова се изправя пред голямо актьорско предизвикателство с новия филм "Топки". Там тя влиза в ролята на футболен треньор, чете теория за футбола, тренира всеки ден преди снимки и напълно преоткрива себе си и този спорт.

"Топки" - премиера на 30 октомври

Новият филмов проект "Топки" е футболна комедия, която изследва темата за подценявания човек. В главната роля - футболен треньор жена, която мъжете футболисти не възприемат сериозно и се съмняват в качествата й, само защото са убедени, че няма как жена да бъде добър треньор.

В този нетипичен, но вълнуващ образ, влиза Алекс Лашкова, която споделя че допреди снимките е подценявала футбола, но след филма определено си е променила мнението и е разбрала колко труден е всъщност този спорт. Премиерата на "Топки" ще бъде на 30 октомври.

"Тренирах всеки ден преди да започнем снимките. Трябваше да науча всичко за футбола. Доста четене на теория и цяло лято трениворки", споделя Алекс Лашкова

Актрисата споделя още, че нейния годеник - актьорът Даниел Върбанов и е помогнал изключително много, като е тренирал всеки ден с нея на летен лагер, показвайки й всичко нужно за футбола. От докосване на топката до по-сложните неща в играта. "В началото беше много забавно, после започна да ми става трудно", признава Алекс Лашкова.

"Колкото повече знаеш за футбола, толкова по-интересен ти става", добавя още Лашкова.

Нов късометражен филм с Даниел Върбанов - "Бъркани яйца"

"Бъркани яйца" е първи опит на Алекс Лашкова и Даниел Върбанов да бъдат част от продуцентския процес и сами да създадат творчески проект. Там тя играе балерина и е убедена, че и двамата с Даниел ще продължат да се занимават със създаването на филмови проекти в бъдеще.