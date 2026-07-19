Една от най-емблематичните сгради в света заблестя в цветовете на Швеция, а зад специалния момент стоеше една от най-големите футболни звезди на страната - Златан Ибрахимович. Легендарният нападател се появи в Ню Йорк заедно с дългогодишната си партньорка Хелена Сегер, за да участва в специална церемония, свързана с осветяването на Empire State Building в синьо и жълто.

Събитието бе организирано в сътрудничество с Генералното консулство на Швеция в Ню Йорк и превърна една от най-разпознаваемите сгради в Манхатън в символ на шведската гордост. Самият Ибрахимович определи момента като специален и подчерта, че за него и семейството му е чест да представят Швеция на международна сцена.

Макар че 44-годишният Златан и 11 години по-голямата Хелена Сегер рядко се появяват заедно пред публика, този път тя беше до него по време на церемонията. Според шведския вестник Aftonbladet футболистът сам е пожелал Хелена да бъде до него по време на снимките, като я е представил като важна част от този момент.

Към днешна дата те не са сключили брак, но продължават да пишат своята любовна история вече повече от две десетилетия.

Двамата имат две деца - Максимилиан и Винсент. Въпреки дългогодишната си връзка, те предпочитат да пазят личния си живот далеч от светлините на прожекторите.

Снимка: Getty Images

Шведското знаме озари Ню Йорк

За Ибрахимович това е пореден символичен момент, свързан с родината му. Бившият футболист, който след края на професионалната си кариера продължава да бъде една от най-разпознаваемите фигури в световния футбол, в момента участва като анализатор по време на Световното първенство.

Снимка: Getty Images

Покрай Световното първенство по футбол Златан Ибрахимович отново е в центъра на вниманието, но този път не като играч, а като експерт. Легендарният шведски нападател се присъедини към екипа на американската телевизия FOX Sports като студиен анализатор за Мондиала, където неговият характерен стил, директни коментари и чувство за хумор бързо се превърнаха в една от атракциите на футболните предавания. FOX Sports обяви присъединяването му към екипа си като част от покритието на Световното първенство през 2026 г.