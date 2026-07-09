Том Ханкс е един от най-обичаните актьори на света. На 9 юли 2026 г. той празнува 70-годишен юбилей!

С успешната си кариера и всички тези шестици е пълен отличник, затова може би ще се изненадате, че има само две награди „Оскар“.

И макар да е трудно да изберем само 6 филма с негово участие, решихме да го направим, за да обележим хубавия повод в живота на актьора. Преди наколко години навръх рождения си ден Ханкс сподели пост в Инстаграма си, в който, с присъщото си чувство за хумор, си пожела денят да бъде обявен за национален празник.

„СПАСЯВАНЕТО НА РЕДНИК РАЙЪН“



Героят, който играе Том Ханкс, е 41-годишен армейски капитан. В действителност обаче капитаните на пехотата във Втората световна война са били на около 26 години.

Друг любопитен факт е, че всички звуци от огнестрелните оръжия, които се чуват по време на филма, са действителните, които издават истинските оръжия от Втората световна война. Режисьорът Стивън Спилбърг държал да ги използва, за да направи филма възможно най-автентичен.

„КОРАБОКРУШЕНЕЦЪТ“



За участието си в лентата актьорът трябвало да отслабне с 20 кг. Това е една от причините филмът да се снима толкова дълго. Заснемането продължило цяла година.

Снимка: Getty Images

„ПРЕКРАСЕН ДЕН В КВАРТАЛА“

В лентата Том Ханкс носи дрехите на Фред Роджърс. Според неговата съпруга Джоан Роджърс е бил голям фен на Том Ханкс. Той бил много развълнуван да му даде дрехите си за ролята. Съпругата му години наред работела с дизайнера на дрехи, който се грижи за гардероба на филма и това за нея дошло като естествено преплитане на личен и професионален живот.

„ФИЛАДЕЛФИЯ“



Той е един от първите филми в Америка, които засягат предразсъдъците свързани с ХИВ/СПИН, хомосексуалността и хомофобията в обществото. Филмът е направен по истински случай, с адвоката Джефри Бауърс, който умира от СПИН през 1987 година, два месеца след като завежда дело за дискриминация срещу фирмата, която го уволнява. Филмът е номиниран за 5 Оскара и получава два - за най-добра мъжка роля (Том Ханкс) и за най-добра музика, на Брус Спрингстийн за песента „Улиците на Филаделфия“ (Streets of Philadelphia).

„ФОРЕСТ ГЪМП“

Сцените във Виетнам всъщност са заснети в Южна Каролина. Дестинацията е изпозлвана, тъй като там имало буйна растителност.

"ЗЕЛЕНИЯТ ПЪТ"



С 4 номинации за Оскар, той е сред най-важните филми за Том Ханкс и Стивън Кинг. "Но най-вече съм уморен от ужасните постъпки на хората", казва героят на Майкъл Кларк Дънкан в знаменития си монолог от лентата.

Филмът е сред най-важните заглавия за кариерата на Том Ханкс и Стивън Кинг. Първият изпълнява главна роля във филма, вторият получава може би най-добрата екранизация по собствен текст след "Изкуплението Шоушенк".