Почти месец след сватбата си актьорите Христо Пъдев и Цветина Петрова се отправиха на романтична почивка. Двамата прекараха уикенд в Италия, където се потопиха в местните култура, храна и архитектура.

Двойката посети икономическата и модна столица на Ботуша – Милано, и се наслади на красотата на езерото Комо, което се намира на около 50 километра от нея.

Христо и Цветина споделиха прекрасни мигове заедно вече като женена двойка, карайки велосипед и хапвайки стриди и сладолед. Сред посетените забележителности са Миланската катедрала „Дуомо“, която е един от най-разпознаваемите символи на Милано, както и замъкът „Сфорциско“.

Снимка: Инстаграм

Христо и Цвети си казаха „да“ в края на месец юни на красива церемония и тържество сред прохладата на гората край езерото Панчарево.

Сред специалните гости бяха много известни артисти и приятели на семейството - Александър Кадиев и Ивелина Чоева, Милица Гладнишка, Владимир Зомбори, Луиза Григорова-Макариев, Боряна Братоева и Николаос Цитиридис, Дария Симеонова, Филип Буков, Павел Иванов, Стоян Дойчев и много други. Сред гостите бяха и много приятели и роднини на Христо Пъдев от Павел баня.

За ритуалите на сватбеното тържество и настроението на гостите се погрижиха изпълнителите от представителната група на фолклорен ансамбъл "Детелини". Младоженците също се включиха в народните танци и така забавата беше повече от голяма.

Снимка: Инстаграм

Христо и Цвети спазиха няколко сватбени ритуала. Двамата разчупиха питка над главите си, обърнати гръб в гръб. По-голямото парче се падна на Цветина. Според традицията, това означава, че именно тя ще командва в семейството.

Семейството спази и друг ритуал - да персонализира местата за гостите и напитките. Така всички гости пиха за здравето на младоженците специална "Павелбанска ракия".

Снимка: Инстаграм

Как започва всичко между Христо Пъдев и Цветина?

Любовта на Христо Пъдев с Цвети пламва на рожден ден, на който присъстват и двамата, въпреки че преди това се познават от години.

"Буквално, физически го усетих, все едно някой ми обърна взора към нея и ми каза "Ето я жената за теб!" Леко се бях шокирал. На следващия ден веднага й писах - едно срамежливо здравей. Отговори ми след седмица..." - споделя той при гостуване в подкаста "Малки разговори" на ladyzone.bg.

Двойката има 2 деца - дъщеря Яна, която е на 3 години и по-голям син, който носи името Петър.

Снимка: Инстаграм

Двамата се сгодиха през януари 2022. Тогава актьорът обяви щастливата новина с пост в Инстаграм профила си с черно-бели снимки, на които се вижда нежното бижу, което краси ръката на Цвети. Само дни преди тяхната сватба актрисата Цветина Петрова и Христо Пъдев станаха кумове на своите най-близки приятели - звездното семейство на Владимир Зомбори и Весела Бабинова.

Вижте във видеото колко натоварено е лятото на тази година за Христо Пъдев: