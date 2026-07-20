Едно 10-годишно момиченце с дълга руса коса и пронизващи сини очи успя да застане редом до Шакира и да танцува с впечатляващ хъс и талант по време на първото по рода си шоу на полувремето на Световното първенство по футбол.

Есения Микеева придоби световна популярност, след като бе избрана лично от колумбийската звезда да се присъедини към нея на сцената на финала на Мондиал 2026. Двете изпълниха огнен танц под звуците на „Dai Dai“ и създадоха един от най-запомнящите се моменти от вечерта.

Още преди историческото си участие Есения вече е интернет сензация. Реакцията ѝ, когато разбира, че самата Шакира я е избрала за изпълнението, трогва хиляди потребители и допълнително увеличава популярността ѝ.

Появата ѝ на най-голямата футболна сцена обаче я превръща от звезда в социалните мрежи в име, което вече познава целият свят.

Снимка: Инстаграм

Коя е 10-годишната Есения Микеева

Есения е родена в Русия, но по-късно се мести в САЩ заедно с родителите си Александър и Марина. И двамата са професионални танцьори и преподаватели, които развиват специална програма за обучение на деца.

Те подкрепят дъщеря си във всяка нейна стъпка и имат ключова роля в развитието на таланта ѝ.

Официално Есения започва да танцува на 3-годишна възраст. Самата тя обаче разказва, че първите ѝ „танцови“ прояви са още когато е била на 7 месеца. Тогава започнала да движи главата си в ритъма на музиката, докато пътувала с кола.

Родителите ѝ не просто насърчават таланта ѝ, а се стремят да създадат среда, в която тя да се чувства свободна, уверена и спокойна.

Социалните мрежи се превръщат в нейна сцена

За семейството създаването на съдържание е още един начин да подкрепя любовта на Есения към танците. В навечерието на Нова година през 2022 г. певецът Крис Браун споделя нейно видео в Инстаграм. Това мотивира Александър и Марина да започнат по-активно да развиват профила на дъщеря си.

Снимка: Инстаграм

Днес семейството публикува видеа, които показват смелия характер на Есения, желанието ѝ да се отличава и впечатляващото ѝ техническо ниво.

Тя вече има огромна публика онлайн, а профилът ѝ е следван от над 1,9 милиона души.

Впечатляващи успехи още от ранна възраст

Есения добива широка популярност с участието си в сезон 18 на „Америка търси талант“, където достига до полуфиналите, когато е едва на 7 години. Още на прослушването тя впечатлява журито със своята енергия, увереност и неподправено сценично присъствие.

„Мисля, че вече си една малка, малка звезда“, казва София Вергара след изпълнението, а Хайди Клум определя появата ѝ като „невероятна“.

Снимка: Инстаграм

Видеото от прослушването събира милиони гледания и превръща Есения в една от най-запомнящите се участнички в сезона. Освен в „Америка търси талант“, тя е танцувала на стадион Mercedes-Benz, изявявала се е на World of Dance в Лос Анджелис и е гостувала в „The Jennifer Hudson Show“. По време на интервюто си с Дженифър Хъдсън през април 2023 г. Есения обяснява какво означават танците за нея:

„Когато танцуваш, усещаш свобода, щастие и сила.“

Снимка: Инстаграм

Баланс между сцената и детството

Въпреки популярността и многобройните ѝ ангажименти родителите на Есения държат тя да има пълноценно и спокойно детство.

„Опитваме се да поддържаме баланс между тренировките и детството ѝ“, споделя Александър. „Училището, игрите и семейните моменти са също толкова важни, колкото и танците.“

Семейството внимава Есения никога да не се чувства притисната или задължена да се изявява.

„Любовта ѝ към танците е това, което я движи, а не чувството за задължение“, допълва баща ѝ.

Хип-хопът е нейната стихия

Стилът на Есения е прецизен, експлозивен и съвременен. Макар че обича балета, тангото и модерните танци, хип-хопът остава нейната най-силна страна. Зад очарователното ѝ излъчване и жизнен характер стоят години тренировки, дисциплина и сериозна техническа подготовка.

Появата ѝ до Шакира на финала на Мондиал 2026 изглежда като естествена следваща стъпка в нейния впечатляващ път. За Есения това е още една сбъдната мечта, а за публиката — среща с малка танцьорка, която вече се движи уверено към голямата сцена.