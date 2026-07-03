3 юли е специална дата за двама изключително популярни актьори – българския любимец Владимир Зомбори, който навършва 38 години, и холивудската легенда Том Круз, който празнува своя 64-и рожден ден.

Само преди месец Владимир Зомбори и дългогодишната му половинка – актрисата Весела Бабинова – официално си казаха „Да“. Двамата сключиха граждански брак в тесен семеен кръг, а новината съобщиха лично със снимки в социалните мрежи. На церемонията присъства и дъщеря им Йоана, а кумове бяха техните близки приятели Христо Пъдев и Цветелина Петрова.

Професионалните успехи също не спират. Наесен Зомбори отново ще бъде сред лицата на „Гласът на България“ по bTV, където за втори пореден сезон ще води музикалното шоу заедно с Боряна Братоева.

Освен телевизионните си изяви, актьорът остава изключително активен и на театралната сцена с участия в редица успешни спектакли.

На същата дата рожден ден празнува и Том Круз – един от най-успешните актьори в историята на киното. Кариерата му продължава повече от четири десетилетия и включва емблематични филми като „Top Gun“, „Jerry Maguire“ , „Rain Man“ и поредицата „Mission: Impossible“.

Въпреки че вече е на 64 години, Круз продължава лично да изпълнява голяма част от опасните каскади във филмите си – запазена марка, която го отличава от повечето холивудски звезди.

Снимка: Getty Images

През последните години той затвърди статута си на една от най-големите касови звезди благодарение на огромния успех на Top Gun: Maverick и най-новите продукции от поредицата „Mission: Impossible“, които продължават да привличат милиони зрители по света.