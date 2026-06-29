На 29 юни светът на шоубизнеса отбелязва рождения ден на две впечатляващи жени – певицата и телевизионна звезда Никол Шерцингер и бившата Мис Вселена и актриса Зулейка Робинсън. Макар да идват от различни континента и да развиват кариерата си в различни сфери, и двете се превръщат в глобални икони на красотата, таланта и успеха.

Никол Шерцингер

Шерцингер е родена на през 1978 г. в Хонолулу, Хавай. Тя има смесен произход – филипински, хавайски и европейски корени – и израства в среда, която я насочва към сценичните изкуства от ранна възраст.

Световната ѝ слава идва с групата The Pussycat Dolls, където е водещ вокалист. С формацията тя продава десетки милиони албуми и става част от най-успешните дамски групи в историята.

Снимка: Getty Images

След групата Шерцингер изгражда успешна солова кариера с хитове като Don’t Hold Your Breath и Right There, а паралелно се утвърждава и като телевизионно лице – жури в формати като „The Masked Singer“ и други музикални шоу програми.

Освен музика, тя участва и в кино продукции, включително „Men in Black 3“ и озвучава герои в анимации като „Moana“.

Зулейка Робинсън

Робинсън е родена през 1977 г. в Лондон, Великобритания. Тя е с изключително разнообразен произход – баща англичанин и майка с бирманско-индийски корени, а детството си прекарва в различни страни в Азия.

Робинсън завършва Американската академия за драматични изкуства в Лос Анджелис и започва кариерата си в киното и телевизията в началото на 2000-те.

Снимка: Getty Images

Сред най-известните ѝ роли са участията ѝ в сериала „The Lone Gunmen“, култовия „Rome“, медицинската драма „New Amsterdam“, както и „The X-Files“. Международна популярност печели и с участието си в сериала „Lost“, където играе мистериозната Илана.

Тя има роли и в киното, включително в „The Merchant of Venice“, „Hidalgo“ и „The Namesake“.