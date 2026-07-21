21 юли е дата, на която рожден ден празнуват две популярни български личности – музикантът Владимир Ампов – Графа и актьорът и театрален режисьор Стоян Радев. И двамата оставят ярка следа в българската култура – единият чрез музиката, а другият чрез сцената и киното.

Владимир Ампов, познат на публиката с артистичния си псевдоним Графа, е роден през 1978 г. в София. Той израства в музикално семейство и още от дете проявява интерес към сцената.

Кариерата му започва още в ранна възраст, а през годините той се превръща в един от най-разпознаваемите български изпълнители, композитори и продуценти. Със своите песни Графа печели любовта на няколко поколения слушатели и се утвърждава като едно от водещите имена в съвременната българска поп музика.

Снимка: Нели Куртева

Сред най-популярните му песни са хитове като „Невидим“, „Давам всичко за теб“, „Домино“ и много други, които се превръщат в част от музикалния фон на живота на неговите почитатели. Освен като изпълнител, Графа е познат и като автор на музика и продуцент, който подкрепя развитието на млади български артисти.

Стоян Радев е роден през 1969 г. във Варна. Той завършва актьорско майсторство за драматичен театър в НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов“ в класа на проф. Богдан Сърчаджиев и проф. Пламен Марков.

През годините се превръща в едно от уважаваните имена на българския театър. Има множество запомнящи се роли на сцената, както и участия в кино и телевизионни продукции.

Публиката го познава от сериали и филми като „Под прикритие“, „Съни бийч“, „Седем часа разлика“, „Дзифт“ и други. Наред с актьорската си работа Стоян Радев развива и режисьорска кариера в театъра. С таланта си той съчетава дълбочина, характер и силно сценично присъствие, което го превръща в любим артист за много зрители.