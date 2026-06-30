Актрисата и бивш модел Рейчъл Уорд е истинско доказателство за това, че щастието невинаги се крие в славата и блясъка. 68-годишната звезда се отказва от светлините на прожекторите и заменя славата със скромен живот във ферма, в австралийски регион, където се занимава със регенеративно земеделие и отглеждане на животни.

Любов на снимачната площадка

Някога Рейчъл Уорд е сред най-красивите жени в света, дефилира по модните подиуми и е на върха на актьорската си кариера. Светлините на прожекторите я обичат, а феновете са луди по нея. Именно по време на снимките на легендарния „Птиците умират сами“, където играе Меги, актрисата се запознава с бъдещия си съпруг – австралийския актьор Брайън Браун, с когото са женени повече от четири десетилетия. Среща любовта на снимачната площадка, радва се на безкрайна слава в киното и в света на модата, но има едно повратно събитие тотално променя целия й живот.

Снимка: Getty Images

Голямата промяна след опустошителните пожари

Животът на актрисата претърпява сериозен обрат след катастрофалните горски пожари в Австралия през 2019–2020 година. Макар семейната им ферма да е спасена от най-тежките щети, преживяното я кара да се замисли за климатичните промени и бъдещето на следващите поколения. След период на депресивни състояние и усещане за безселие, тя започва да изучава регенеративното земеделие – метод, който цели възстановяване на почвата, ограничаване на химическите препарати и по-устойчиво управление на пасищата. Според Уорд именно работата със земята ѝ е помогнала да намери нова цел и смисъл, преодолявайки трудния период от живота си.

Рейчъл Уорд признава, че през голяма част от кариерата си е била оценявана основно заради външния си вид. Още като дете чува думите, че красотата е най-големият ѝ капитал. Днес обаче тя напълно приема естественото остаряване и отказва да се подчинява на обществените очаквания за вечна младост. „Не ме интересува какво мислят хората за външния ми вид. Единственото, което бих искала да чуя, е, че кравите ми изглеждат добре“, споделя тя.

Снимка: Getty Images

В края на миналата година актрисата публикува видео от фермата без грим и с естествената си побеляла коса. Вместо интерес към устойчивото земеделие, социалните мрежи се изпълват с коментари за това колко е остаряла. Дъщеря ѝ Матилда решава да защити майка си, като публикува собствено видео, в което заявява, че няма нищо шокиращо в това една 68-годишна жена да изглежда на възрастта си. Посланието ѝ получава огромна подкрепа, а хиляди жени използват случая, за да говорят открито за натиска върху жените да изглеждат вечно млади и с перфектна кожа.

Фермата като ново начало

Днес забележителната Рейчъл Уорд управлява огромна ферма, където прилага регенеративни практики, насочени към подобряване на почвеното плодородие и биоразнообразието. Тя активно популяризира устойчивото земеделие с документалния си филм „Rachel's Farm“ и различни обществени инициативи. За нея червените килими и блясъка на Холивуд вече не са от значение, а възможността да работи сред природата и да вижда резултатите от труда си всеки ден. Това я прави истински свободна и свързана с природата.