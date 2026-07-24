Холивудската звезда Никол Кидман отново привлече вниманието на медиите, след като беше заснета в компанията на американския инвеститор Майкъл Райнщайн по време на почивката си в Портофино, Италия. Това бързо разпали интереса на феновете и спекулациите за нова романтична връзка веднага започнаха.

След финализирането на развода ѝ с кънтри певеца Кийт Ърбан, Никол Кидман призна, че се е концентрирала над децата и професионалните си ангажименти, но изглежда, че нещата се променят и актрисата изобщо не скучае в личен план.

Среща пред луксозния хотел

Фотографи заснеха 59-годишната актриса пред хотела ѝ в Портофино, разговарявайки развълнувано с Майкъл Райнщайн. Кидман бе облечена в елегантен копринен комплект в кремав цвят, докато бизнесменът избра по-небрежна визия с тъмносиня риза, къси панталони и слънчеви очила. По време на срещата двамата изглеждат щастливи и доста близки един с друг, което бързо даде повод за различни предположения в светските среди. Засега няма официална информация какви са отношенията между тях.

Снимка: Getty Images

Кой е Майкъл Райнщайн?

Райнщайн е американски предприемач и основател на глобалната инвестиционна компания Regent, създадена през 2013 г., където заема постовете председател и главен инвестиционен директор. Освен това той е сред съоснователите на телевизионната мрежа USN и има сериозен опит в инвестициите в медии, технологии, луксозни марки и търговията на дребно.

Появата на Кидман с инвеститора идва няколко месеца след официалния край на почти 20-годишния ѝ брак с Кийт Ърбан. Двамата финализираха развода си в началото на 2026 г., след като актрисата подаде документи за раздяла през есента на 2025 година. Бившата двойка има две дъщери – Съндей и Фейт. След раздялата носителката на „Оскар“ заяви, че най-важното за нея остава семейството и че предпочита да гледа напред, без да навлиза в подробности около личния си живот.

Снимка: Getty Images

Продължават ли слуховете за нова любов?

Още през февруари се появи информация, че към Никол Кидман проявява интерес бизнесменът Пол Салем.Поради тази причина и настоящите снимки с Майкъл Райнщайн засега не могат да бъдат приемани като потвърждение за романтична връзка. Представителите на Никол Кидман все още не са коментирали публично появилите се кадри.