На 2 юли актрисата и певица Линдзи Лоън празнува своя 40-и рожден ден. Родена през 1986 г. в Ню Йорк, тя се превръща в една от най-големите детски звезди на Холивуд, а по-късно животът ѝ се превръща в гореща тема за света на шоубизнеса. Днес Лоън е пример за успешен нов старт - с щастливо семейство, стабилна кариера и завръщане на големия екран.

Кариерата й започва още на 3 години

Още като малко дете Линдзи подписва договор с "Ford Models" и участва в десетки телевизионни реклами. На едва 12 години получава първата си голяма филмова роля в "Капан за родители" (1998), където впечатлява публиката, играейки едновременно две близначки. Мнозина дори не осъзнават, че и двете героини са изиграни от един и същ човек.

Линдзи Лоън се превръща в истинска икона за младото поколение. Филми като "Freaky Friday", "Confessions of a Teenage Drama Queen" и култовият "Mean Girls" я превръщат в една от най-търсените млади актриси в Холивуд. "Mean Girls" и до днес е сред най-обичаните тийнейджърски филми, които остават емблема в историята на киното. Освен успешна филмова кариера, Линдзи развива и музикален талант. През 2004 г. издава дебютния си албум "Speak", който достига платинен статус. Година по-късно излиза и вторият ѝ албум "A Little More Personal (Raw)", в който разкрива по-личната страна от живота си.

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Трудни години - зависимости, бунт и провал

След огромния успех идват и сериозните изпитания. През втората половина на 2000-те години Лоън многократно попада в центъра на медийното внимание заради проблеми със зависимостите - злоупотребява с наркотици и алкохол. Съдебни дела и престои в рехабилитационни центрове, публични скандали и любовни драми. Личният живот на Линдзи Лоън често засенчва професионалните ѝ успехи, а кариерата й временно остава в застой и актрисата пропуска няколко роли в киното.

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Завръщане към себе си

През последните десет години актрисата постепенно се отдалечава от светлините на Холивуд и избира по-спокоен живот в Дубай. Там среща финансиста Бадер Шамас, за когото се омъжва през 2022 г. Година по-късно двамата посрещат първото си дете – син на име Луай. Самата Линдзи неведнъж е споделяла, че майчинството е променило живота ѝ изцяло. След години извън светлината на прожекторите, Линдзи Лоън отново се завръща към киното. През последните години участва в няколко успешни романтични продукции на Netflix, а през 2025 г. се завръща и към една от най-емблематичните си роли с продължението на "Freaky Friday", озаглавено "Freakier Friday".

Снимка: Getty Images

Любопитни факти за Линдзи Лоън

Родена е на 2 юли 1986 г. в Ню Йорк.

Започва да се снима в реклами още на тригодишна възраст.

Има ирландски и италиански корени.

Освен актриса е певица, продуцент и предприемач.

През годините печели множество отличия, включително три награди MTV Movie Awards.

Има един син и живее основно в Дубай със семейството си.

След години на скандали и трудности успява да възстанови както личния си живот, така и професионалната си кариера.