Китаристът и композитор Иван Лечев навършва днес 70 години. В навечерието на юбилея си той свири в Созопол заедно със Стефан Вълдобрев и „Обичайните заподозрени".

Почти няма нещо, което музиката да не ми е дала – престиж, уважение от хората. Всичко това е постигнато с много сериозно отношение към музиката, каза той за БТА.

Сред най-ярките спомени в професионалния си път Лечев посочи концерта на ФСБ на стадион „Академик“ в София, който по думите на музиканта се смята за първия стадионен концерт на българска рок група, на който са се събрали близо 15 000 зрители.

Лечев разказа, че музиката е навлязла в живота му почти случайно. Всичко започнало, след като хора около него го чули да пее и преценили, че има талант. Оттогава тя се превръща в негово призвание и житейски път. Попитан какво си пожелава за своя 70-и рожден ден, Лечев отговори: „Искам да съм здрав още дълги години и да мога да свиря и да създавам музика. Ако го имам това, всичко останало ще си дойде."

Роден за музиката

Иван Боянов Лечев е роден на 19 юли 1956 г. в София. Музиката влиза в живота му рано – на 12 години започва да учи цигулка в класа на баща си, известния цигулар Боян Лечев. През 1975 г. завършва Музикалното училище в София, а през 1981 г. – Музикалната академия в столицата, пишат още от БТА.

През 1978 г. Александър Бахаров го кани да се присъедини към „Формация Студио Балкантон" (ФСБ) – първата прогресив рок група в България. Заедно с Румен Бояджиев и Константин Цеков създават песни като „Не така", „Протегнах две ръце" и „След десет години". „Винаги е било трудно да си във ФСБ. Тя е като клуб, в който членството не е пожизнено и трябва непрекъснато да се отстоява", казва китаристът за в. „Монитор" през 2012 г.

Студиото и сцената

Иван Лечев се утвърждава като един от най-търсените студийни музиканти и аранжори в България. Създава стотици аранжименти за български изпълнители, осем от които са включени в дебютния албум на Георги Станчев. През 90-те години свири в различни групи, сред които „Стари муцуни" и „Зона Це", а от 1999 г. си сътрудничи с Арабел фон Караян и нейната група We Factory.

Снимка: Личен архив

Като член на групата „Обичайните заподозрени" Иван Лечев е в основата на студийния звук на всички албуми на Стефан Вълдобрев. Автор е на песента „Частен случай" и на още четири песни от едноименния албум на Лили Иванова. Участва като гост музикант в записите на албуми на Кирил Маричков, Георги Минчев, Дони и Момчил, както и в албума на „Епизод" от 2004 г. „Свети Патриарх Евтимий". Автор е и на музиката към италианския филм Annata di pregio.

За първите си опити като композитор Лечев е провокиран от актьора Николай Сотиров. Още с дебюта си е номиниран за наградата „Аскеер" за спектакъла „Апокалипсис… или?". Впоследствие е номиниран още два пъти за престижното отличие, което получава през 2000 г. за спектакъла „Синята стая" с Аня Пенчева и Андрей Баташов в Народния театър „Иван Вазов".

„Фондацията"и новите проекти

През 2009 г. участва в записите на новия албум на ФСБ „Точка", а след последвалото концертно турне заедно с останалите членове на групата получава ордена „Златен век". В началото на 2010 г. заедно с Цветан Недялков и Веселин Койчев създава Acoustic Trio 3000, чийто албум „Йо-хо" е обявен за албум на годината за 2011 г. от американския сайт indieacoustic.com.

През 2013 г. Иван Лечев, заедно с Добрин Векилов – Дони, Кирил Маричков, Славчо Николов и Венко Поромански, създава супергрупата „Фондацията", в чийто репертоар са включени едни от най-популярните песни на нейните членове.

От 2017 г. е част от журито на музикалното риалити шоу „Гласът на България". През 2021 г. участва във филма „Чичо Коледа" на режисьора Ивайло Пенчев.

„Гласът на България“ има свой собствен ритъм. А музикалната легенда Иван Лечев ще продължи да задава своя тон в него.

След три победи, десетки открити таланти и безпогрешен усет към артистите с характер, Иван Лечев отново сяда в емблематичния червен стол на „Гласът на България“ – сезон 12 на най-гледаното музикално шоу в България.

От 2017 г. насам Лечев е повече от треньор – той е рокендрол ДНК-то на формата. Музикантът с най-много победи в историята на шоуто у нас – цели три – се завръща там, където опитът среща усета, а един обърнат стол често е началото на легенда.

Кой да знае? Гост звезди: Иван Лечев и Стефан Вълдобрев - вижте в следващото видео.