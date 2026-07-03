Алекс Раева винаги е успявала да съчетава няколко роли наведнъж – тя е певица, артист и телевизионна водещ. Винаги е лъчезарна, усмихната и успява да запази естественото си излъчване и близостта до публиката.

Но освен публична личност, Алекс е и съпруга и майка – и като цяло жена, отдадена на семейството. Тя е щастливо омъжена за бизнесмена Любомир Палаханов, а плод на любовта им е 6-годишната Леа.

Чрез социалните мрежи Алекс нерядко показва моменти от семейното си ежедневие, а едно видео от последните дни привлече вниманието на феновете. И предизвика усмивки. В него певицата показва, с много настроение, как приготвя гъби манатарки - за зимата.

Но гъбите, оказва се, не са случайни – те са специален подарък от мъжа на Алекс. Подарък, който самата тя определя като „изключително романтичен“.

„Не цветя. Не бижута. Не уикенд в СПА. Няколко кила манатарки. Израснали в най-тъмните и труднодостъпни места на Рила. Преживели дъжд, вятър, природни катаклизми… само за да оцелеят в моите ръчички“, пише с типичното си чувство за хумор Алекс.

И пристъпва към действие. Следват 3-4 часа „шкурене, белене, чистене, рязане, масажиране, транжиране, пакетиране и замразяване“. А резултатът е впечатляващ - около 4 порции ризото и 5 порции паста през зимата и чувството за добре свършена семейна работа.

Алекс специално уточнява, че подобен тип подаръци наистина са ѝ на сърце. Защото знае колко трудности изпитва половинката ѝ („дори изпада в ужас“) от мисълта да избира пръстени, бижута и всякакви подобни „сложни категории“.

„Но да намери перфектната манатарка за мен? Това е неговият език на любовта. Не с диамант, а с: ето ти 6 кила работа за фризера“, завършва шеговито Алекс.

След по-малко от месец предстои едно щастливо събитие за певицата в личен план. На 2 август тя ще отбележи 7-я рожден ден на дъщеря си. Миналото лято празникът се състоя на морския бряг – със забележително тематично парти, изпъстрено с детски усмивки, балони и шарена торта.

Във видеото - Алекс Раева приготвя специалитети, пазени в семейството ѝ в студиото на "Преди обед":