Актьорът Алек Алексиев трогна последователите си в социалните мрежи, след като публикува снимки от спортно състезание на своята по-малка дъщеря. Към кадрите той написа с гордост, че Хана е републиканска шампионка по спортна гимнастика!

Публикацията бързо събра поздравления и вълна от реакции, тъй като показва поредния успех на малката гимнастичка, която тренира активно в столичния клуб „Бул Джим“.

„Усърдният труд се отплаща“, написа в поста си във Facebook гордия баща.

Младата надежда в спортната гимнастика

Хана е по-малката дъщеря на Александър Алексиев и режисьорката Яна Титова. През последните години малката спортистка се занимава със спортна гимнастика и според публикациите на семейството ѝ показва сериозен талант и дисциплина за възрастта си.

Кадрите от състезанието подсказват, че Хана вече участва в организирани първенства - Държавно лично отборно първенство, във възрастова категория „Деца“.

„Гордеем се с вас, мили момичета! Вие сте доказателство, че когато човек се бори за мечтите си, те се сбъдват“, пишат треньорите на дъщерята на артистите във Facebook.

Очертава се силна година за малката гордост: през май 2026 г. тя печели първо място на Държавното първенство Купа Република България и 1 място Индивидуално. През юни пък гиманстичката зарадва семейството си с цели пет медала от турнира по спортна гимнастика на Клуб по спортна гимнастика „Бул Джим“:

1-во място многобой

1-во място прескок

1-во място успоредка

1-во място греда

1-во място земя

От снимките става ясно, че родителите на Хана и Ая, която вече е едно от най-разпознаваемите деца сред актьорите у нас, никога не пропускат техните лични изяви. Те често споделят общи семейни снимки именно от състезанията на гимнастичката.

Снимка: https://www.instagram.com

Към момента Ая Алексиев има няколко екранни участия, част от които:

„Доза щастие“ (2019) – дебютът ѝ в киното е във филма на майка ѝ, режисьорката Яна Титова. Тогава Ая е едва на около 5 години. Според разкази на екипа се е държала изключително професионално на снимачната площадка и дори се обръщала към майка си с „Режисьор Яна“.

„Татковци“ – Ая има роля и в популярния сериал, а по-късно участва заедно с родителите си и в предаването на bTV, където разказва за семейството през детските си очи.

Семейство на таланти

Яна Титова и Алек Алексиев са заедно от повече от десетилетие и имат дългогодишна връзка, която преминава през съвместен живот, две деца и общи професионални проекти.

Припомняме, че едва през 2023 г., след 12 години съвместен живот, двамата вдигнаха тиха сватба в тесен кръг, година след като подписаха в Пловдив.

„Много малко хора бяха на сватбата, бяха хора, които ние наричаме семейство и това не означава, че те трябва да са с кръвна връзка, а хора, които чувстваш близки до сърцето си, на които можеш да разчиташ и обичаш. Бяха 20 и няколко човека възрастните и може би толкова деца“, казва Алек.

Снимка: bTV

„Оженихме се, защото от 12 години сме заедно и осъзнахме, че може би сме един за друг – 12 години, 2 деца и куче и след кучето осъзнахме, че можем да си го позволим това нещо“, добавя актьорът.

Актрисата и режисьор сподели, че двете са били много щастливи от решението на родителите си: „Децата много се радваха. Първата покана, която бяхме направили, я дадохме на тях и те бяха много щастливи.“

Яна Титова в подкаста ни "Малки разговори" - вижте в следващото видео.