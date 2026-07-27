Ким Кардашиян отдаде почит на своята покойна баба Мери Джо „Ем Джей“ Шанън - майката на Крис Дженър, по повод деня, в който тя щеше да навърши 92 години. Звездата сподели трогателно послание, което успя да разчувства хиляди фенове.

Мери Джо "Ем Джей" бе една от най-обичаните фигури в известната фамилия. Тя бе жената, която феновете познаваха не само като бабата на Ким, Кортни, Клои, Роб, Кендъл и Кайли, но и като човекът, който присъстваше с мъдрост, чувство за хумор и спокойствие зад кулисите на семейната империя.

„Липсваш ми безкрайно“

В публикацията си в Инстаграм Ким Кардашиян признава, че през последните дни е научила още повече за живота на своята баба, докато заедно с майка си са разглеждали личните й вещи.

Тя споделя, че това само я е накарало да уважава още повече своята покойна баба и да съхрани любовта и признателността към нея дълбоко в сърцето си. По думите на риалити звездата семейството е избрало да отбележи рождения ден на Мери Джо с благодарност за всичко, което е оставила след себе си, въпреки че болката от загубата все още е много силна.

Майката на Крис Дженър и баба на Ким Кардашиян, почина по-рано този месец на 91-годишна възраст. Новината беше съобщена от Крис Дженър, която определи майка си като „сърцето на нашето семейство“ и благодари за ценностите и уроците, които е предала на поколенията след нея.

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Жена, оставила вечен отпечатък

През годините "Ем Джей" се превърна в добре познато лице за почитателите на семейство Кардашиян благодарение на участията си в телевизионните им предавания. Освен това тя е вдъхновение за своите деца и внуци със своята работна етика и предприемачески дух. Ким неведнъж е разказвала, че е получила първата си работа именно от баба си, която е изиграла ключова роля за формирането на отношението ѝ към бизнеса и семейството