След грандиозния спектакъл на полувремето на финала на Световното първенство по футбол 2026, Джъстин Бийбър и съпругата му Хейли Бийбър отправиха специална покана към Шакира да се присъедини към тяхното афтърпарти. Моментът беше заснет и краткото видео бързо се разпространи в социалните мрежи.

На кадрите от клипа се вижда как семейство Бийбър поздравява Шакира за впечатляващото й представяне по време на историческото шоу на полувремето. Според видеото Хейли първа отправя комплимент към суперзвездата за нейното изпълнение, след което пита дали ще присъства на партито по-късно вечерта. Малко след това Джъстин се включва в разговора и директно кани поп иконата да се присъедини към тях на събитието.

Снимка: Getty Images

Мега спектакъл на Мондиал 2026

Освен Шакира и Джъстин Бийбър, на Мондиал 2026 пяха още Мадона, BTS, Burna Boy, и други световноизвестни артгисти, които "взривиха" сцената и направиха наистина запомнящо се шоу, а творчески директор на спектакъла беше фронтменът на Coldplay Крис Мартин. Срещата между Шакира и семейство Бийбър предизвика голям интерес сред феновете, които определиха поканата им като "много мила и приятелска". Видеото събра хиляди реакции, като мнозина коментираха, че подобна комуникация между едни от най-големите световни музикални звезди е сред най-запомнящите се моменти зад кулисите на финала и няма как да остане незабелязана.

Снимка: Getty Images

Засега не е потвърдено официално дали Шакира е приела поканата и е присъствала на частното парти след края на събитието. Въпреки това кратката среща между артистите се превърна в една от най-обсъжданите теми след историческия финал на Световното първенство по футбол.