Боби Манекена, както е известен Борислав Димитров от емблемичното родно дуо Пиленцата от Монако, сподели, че се е засякал с легендата от Формула 1 Мика Хакинен по време на Гран При на Монако.

Популярното българско семейство не спира да споделя кадри в социалните мрежи, на които се вижда как се забавляват на Френската Ривиера - като този път наблюдават състезание от Формула 1 в компанията на двукратния световен шампион директно от борда на луксозен круизен кораб в Княжеството.

"Гледаме си ние Формула 1 с Мика Хакинен", пише Боби Манекена към видеото, което сподели в Инстаграм профила си.

Мика Хакинен е бивш пилот от Формула 1, световен шампион за 1998 и 1999 г. От 1998 г. е женен за Ерия, от която има син Хуго Ронан, роден на 11 декември 2000 г., и дъщеря Айна Джулия, родена на 12 май 2005 г. Живеят в Монако. След знаменитата си кариера като пилот във Ф1 „Летящият финландец“ води изключително активен професионален и личен живот.

Глобален посланик на McLaren: Хакинен остава официално рекламно лице и посланик на McLaren Formula 1 Team, марката, с която спечели двете си световни титли.

Мениджмънт и развитие на млади таланти: Мика активно направлява кариери в моторните спортове. Най-големият му фокус е неговата 14-годишна дъщеря Ела Хакинен, която официално се присъедини към McLaren Driver Development Programme за подготовка за формула състезания.

Телевизионен коментатор и анализатор: Той работи като експертен анализатор за стрийминг платформата Viaplay, където споделя мнения за текущия сезон във Формула 1.

Световни лекции и турнета: Заедно с бившия си съотборник Дейвид Култард организират мащабни сценични турнета („Mika & DC“) в Европа, Австралия и Нова Зеландия, където забавляват феновете с истории зад кулисите. Той е и търсен лектор по лидерство и мотивация на глобални бизнес форуми като FOMO 2026 и SAP Sapphire.

Само преди броени дни Боби Манекена и съпругата му Нина отново привлякоха вниманието в социалните мрежи – този път с парти във вилата на световноизвестния дизайнер Филип Плейн.

Последователите на Пиленцата от Монако с интерес следят работата им на Френската ривиера. Боби се занимава с VIP трансфери и има собствена луксозна лимузина Mercedes S-Class, с която превозва клиенти от и до летището в Кан, а половинката му е фронт офис мениджър на рецепцията на 4-звезден хотел също в Кан.

В типичния си стил Боби Манекена публикува видео във Facebook, в което разказва за бляскавата вечер: „Отново сме не къде да е, а на вилата на моят приятел PHILIPP PLEIN! Отново сме направили партито. Положението е много луксозно. Много хора този път има, от цял свят, но топ гъзара е само един!“.