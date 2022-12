Когато говорим за Коледа, неизбежно свързваме празника с песните, които буквално звучат отвсякъде. Но когато говорим за коледни песни, няма по-популярни хитове от следващите парчета, превърнали се във вечни коледни класики.

1. Марая Кери – All I Want for Christmas Is You

2. Wham! – Last Christmas

3. The Pogues – Fairytale of New York (feat. Kirsty MacColl)

4. Shakin' Stevens – Merry Christmas Everyone