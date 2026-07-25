Колман Доминго едва ли ще отдели време да гледа версията на „Одисея“, генерирана с изкуствен интелект, която Илон Мъск заяви, че планира да създаде.

Все още не е ясно дали Мъск е гледал последния блокбъстър на Кристофър Нолан, който доминира боксофис класациите по света, но това не му попречи да го критикува активно в социалните мрежи през последните месеци. В поредица от публикации той заяви, че „Кристофър Нолан е загубил своята почтеност“, заради избора на Лупита Нионго за ролята на Елена от Троя в древната история.

Южноафриканската актриса също беше обект на критики от страна на Мъск, който заяви, че Нолан е „анти-бял расист“. Той също така определи избора на Елиът Пейдж за ролята на Ахил като „едно от най-глупавите и изопачени неща, които някога съм чувал“.

Тази седмица Мъск отиде още по-далеч. „Преди края на тази година Grok Imagine ще създаде пълнометражен филм за „Одисея“, който ще бъде исторически точен и верен на изкуството на Омир“, написа той в X, придружавайки публикацията с триминутен видеоклип, генериран с изкуствен интелект и публикуван първоначално от друг потребител на платформата.

Коментарите на Мъск очаквано станаха повод за шеги в късното вечерно шоу на Колман Доминго, който тази седмица замества водещия на „Jimmy Kimmel Live!“.

Той заяви: „Илон Мъск планира да създаде това, което нарича „исторически точна“ версия на „Одисея“, използвайки своя изкуствен интелект Grok. А под „исторически точна“ той има предвид по-бяла от Коледа в Cracker Barrel. Разбира се, всичко това е защото Илон и неговите последователи са разстроени от разнообразния кастинг на „Одисея“. И не искам да ставам прекалено технически, но не можеш да направиш исторически точна версия на нещо, което е напълно измислено.“

Въпреки че Мъск не е сред почитателите на филма, „Одисея“ на Нолан се очаква да стане най-големият филм на 2026 г., след като реализира приходи от 264 млн. долара в световния си премиерен уикенд.